Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın! Sadece 1 Çay Kaşığı İle Çamaşır Makinenizi Uzun Süre Kullanmaya Devam Edebilirsiniz

Çamaşır makinesi her evin kurtarıcı konumunda. Yemekleri yap, bulaşıklar hoop makineye... Ancak belli bir kullanım süresinden sonra makinelerde kireçlenme, kötü koku ve paslanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ev hanımları bu soruna çoktan çare bulmuş bile. İşte çamaşır makinenizi daha uzun kullanın.

Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın! Sadece 1 Çay Kaşığı İle Çamaşır Makinenizi Uzun Süre Kullanmaya Devam Edebilirsiniz
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Evimizin kurtarıcısı olan çamaşır makinelerimize iyi bakmamız ve düzenli olarak bakımını yaptırmamız gerekiyor. Evde yapacağınız küçük dokunuşlarla da makinenizi sağlam tutabilir ve uzun süre daha kullanabilirsiniz. İşte ev hanımlarınız sırrı ortaya çıktı...

Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın! Sadece 1 Çay Kaşığı İle Çamaşır Makinenizi Uzun Süre Kullanmaya Devam Edebilirsiniz - Resim : 1

Biraz Limon Suyu Makinenizi Ayakta Tutacak

Limon suyu hem makinenizin çalışma performansını arttıracak hem de kötü kokuyu yok edecek. Peki limon suyunu makinede nasıl kullanılır? İşte cevabı...

Paslanmaları ve Kötü Kokuyu Unutun

Çamaşır makinesinin uzun süre kullanımından kaynaklı kötü koku, kireçlenme ve paslanma sorunları yaşanabilir. Limon suyu içerdiği asit sayesinde kireçlenmeyi ve kötü kokuyu ortadan kaldırır. Aynı zamanda paslanmayı da önleyen limon suyu, makinenizi daha uzun kullanmanıza yardımcı olur.

Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın! Sadece 1 Çay Kaşığı İle Çamaşır Makinenizi Uzun Süre Kullanmaya Devam Edebilirsiniz - Resim : 2

Peki Limon Suyu Nasıl Kullanılacak?

Bir çay bardağı limon suyunu çamaşır makinenizin deterjan gözüne ekleyin ve çalıştırın. Limon suyu, yıkama işlemi sırasında çamaşırlarınızın daha temiz ve ferah kokmasını sağlar.

Makinede Kir Bırakmıyor

Yalnıza limon suyu değil aynı zamanda beyaz sirke ve çamaşır sodasıyla makinenizi temizlemeniz gerekmektedir. Bu yöntemi birkaç ayda bir denedikten sonra makinenizin yeni performansına hayran kalacaksınız. 

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