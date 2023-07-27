Çamaşır makinesinde oluşan kötü kokunun nedeniymiş! Hiç dikkat etmemiştik...

Çamaşır makinesi, evimizde en sık kullandığımız beyaz eşyalardan biridir. Ancak zaman zaman çamaşır makinesinde kötü koku oluşabilir. Bu durum hem çamaşırların kokusunu etkiler hem de evde hoş olmayan bir koku yayılmasına neden olabilir. Peki çamaşır makinesindeki kötü koku neden oluşur?

1. Nemli Ortam: Çamaşır makinesi, yıkama işlemi sırasında nemli bir ortamda çalışır. Bu nemli ortam, bakteri ve küf oluşumuna neden olabilir. Bu da kötü koku oluşumuna zemin hazırlar.

2. Deterjan Kalıntıları: Deterjan kalıntıları, çamaşır makinesinde birikerek kötü koku oluşumuna neden olabilir. Özellikle deterjan dozajını fazla kullananlar veya sık sık yıkama yapanlar bu sorunla daha sık karşılaşabilirler.

3. Yüksek Sıcaklık: Yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi yapanlar, çamaşır makinesinde kötü koku oluşumuna daha sık rastlayabilirler. Çünkü yüksek sıcaklık, makinenin içindeki plastik parçaların ve lastik contaların zarar görmesine neden olabilir. Bu da bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlar.

4. Havalandırma: Çamaşır makinesinin havalandırması yeterli değilse, içerideki nemli ortamdan dolayı kötü koku oluşumu kaçınılmazdır.

Çamaşır makinesindeki kötü koku oluşumunu engellemek için neler yapılabilir?

1. Makineyi Düzenli Temizleyin: Çamaşır makinesini düzenli olarak temizlemek, kötü koku oluşumunu engellemek için önemlidir. Makineyi temizlerken, deterjan kalıntılarını ve kireç birikintilerini de temizlemeyi unutmayın.

2. Deterjan Dozajını Azaltın: Deterjan dozajını azaltarak, deterjan kalıntısı birikmesini önleyebilirsiniz.

3. Daha Az Sıcaklıkta Yıkayın: Daha az sıcaklıkta yıkama yaparak, çamaşır makinesinin içindeki parçaların zarar görmesini önleyebilirsiniz.

4. Makineyi Havalandırın: Çamaşır makinesinin havalandırmasını sağlamak için, makineyi kullanmadan önce ve sonra kapak ve çekmeceleri açarak havalandırmanız önerilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKUYA ÇÖZÜM

hurriyet.com.tr sitesinde çamaşır makinesinde oluşan kötü kokuyu yok edecek en etkili yöntemler paylaşıldı.

Deterjan kalıntıları, biriken kirler, küflenme ve nem sebebiyle çamaşır makinelerinde kötü koku oluşabilir. Ancak, istenmeyen kokuları birkaç basit yöntemle engelleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesinde deterjan kalıntıları ve kir genellikle lastik kısmına birikir. Bu durum makine içerisinde kötü kokulara neden olabilir. Bunun için makinenizin lastiğinin temiz olmasına dikkat edin.

Deterjan gözünün temiz kalması da büyük önem taşıyor. Çünkü, toz deterjan tercih edildiğinde bir süre sonra artıklar oluşur ve istenmeyen kokular oluşturabilir. Bir kaba sıcak su ve sirke ekleyin. Temiz bir bezi bu suda ıslatıp, deterjan gözünü temizleyebilirsiniz.

Makinenizin deterjan gözüne bir miktar tuz, karbonat ve sirke ekleyip yüksek sıcaklıkta ve boş olarak çalıştırın. Ardından kalıntıları temizlemek için tekrar sıcak olarak boş yıkayın. İşlem sona erince çamaşır makinenizin kapağını açıp havalanmasını sağlayın.