Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltıyor! Çamaşır makinesinde asla yıkanmayacaklar

Ev temizliğinde işleri kolaylaştıran çamaşır makinesine attığınızda ömrünü azaltan ürünleri sizler için derledik. Uzmanların da uyardığı bu konu adeta cebinizi yakıyor. İşte çamaşır makinesinde asla yıkanmayacaklar

Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltıyor! Çamaşır makinesinde asla yıkanmayacaklar
Çamaşır makinesinde asla yıkanmayacaklar
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Çamaşır makinesi her ne kadar illeri kolaylaştırsa da her şeyin yıkanmaması gereken bir ev aletidir. Yüksek bir hacme bile sahip olsa çamaşır makinesine atılan bazı eşyalar hızla ömrünü kısaltır. Uzmanların şiddetle uyardığı çamaşır makinesine atılmaması gereken eşyaları gelin beraber inceleyelim.

Çamaşır makinesini daha uzun ömürlü kullanmak için özellikle halı ve tüylü kıyafetlerden uzak tutun. Hazneye zarar veren bu ürünlerden sonra cebiniz fena yanacak. 

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Çamaşır makinesine konulmaması gerekenler

İŞTE ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ASLA YIKANMAYACAKLAR

HALI 

Haznesi ne kadar geniş olursa olsun çamaşır makinesi sıkma ve durulama sırasında aşırı bir efor sarf eder. Bu sırada ise hazne küçülür. Daralan hazne halı nedeniyle zorlanır. Aşırı sıcaklayan hazne bilyeleri bir süre sonra bozulur. Bu süreç ise oldukça hızlıdır. 

Çamaşır makinesine konulmaması gerekenler

YÜNLÜ KIYAFETLER

Yünlü kıyafetlerin üzerindeki tüyler makinenin su haznesine kaçar. Bunun yanı sıra makinenin iç haznesindeki delikler tıkanır. Tıkanan delikler suyu boşaltmaz. Bu da makine içine hasara yol açar. 

Çamaşır makinesine konulmaması gerekenler

AŞIRI DÜĞMELİ KIYAFETLER 

Düğme pul boncuk gibi kıyafetler makinede ters şekilde bile yıkanmamalı. Kayışlara takıldığında sistemi patlatabilir. Bunun yanı sıra kapak kayışlarında hasara neden olur. 

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