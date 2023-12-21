Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Çay Lekesini Gidermek İçin Ne Kullanmalı?
Çay lekesi özellikle açık renklerde ve halılarda büyük bir sorun teşkil ediyor. Ancak doğru yöntemi kullandığınız takdirde çay lekesinden eser kalmayacak. Nasıl mı? İşte çay lekesinden kurtulmanın yöntemleri...
1) İlk anca müdahale edin. Dökülen yüzeye kağıt havlu ya da temiz bir bezle, hafifçe lekeyi emerek fazla çayı alın.
2) Lekeyi soğuk ya da ılık su ile durulayın. Sıcak su, çayın daha da işlemesine neden olur ve çıkarması oldukça zorlaşır.
3) Deterjanla müdahale edebilirsiniz. Eğer hala leke çıkmadıysa oksijenli çamaşır suyu veya leke çıkarıcı bir deterjan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çay lekesini çıkarmak için özel deterjanlar da bulunmaktadır.
4) Limon suyu, doğal bir temizlik malzemesi olarak sayılabilir. Lekenin üzerine damlatacağınız limon suyunu 10 dakika bekletin ve ardından durulayın.