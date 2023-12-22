Çaydanlıkta Oluşa Kireçten Kurtulun! Kireçlerden Kurtulmanın Yöntemi Çok Basit
Çaydanlıkların kireçlenmesi en büyük sorunlardan biridir. Kireçlenme daha çok sert bir suya sahip bölgelerde yaygındır. Kireçlenen çaydanlığın dibi beyazlar ve su daha geç kaynamaya başlar. Peki kireçlenmeyi nasıl giderebiliriz? İşte cevabı...
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Çaydanlığın kireçlenmesinin en önemli sebeplerinden biri, yaşanılan bölgedeki suyun sert yapısı. Sonraki önemli etkenleri ise çaydanlığın sık kullanımı.
Çaydanlıkta oluşan kireç, çaydanlığın ömrünü azaltırken aynı zamanda sağlık açısından da oldukça zararlıdır.
ÇAYDANLIKTAKİ KİREÇ NASIL GEÇER?
Patates kabuğu, kireci çözmede oldukça önemlidir ancak çok az bilinen bir yöntemdir. Patates kabuğunda bulunan nişasta ve diğer mineraller, çaydanlık içinde oluşan kireçlenmeyi giderir.
NASIL KULLANILIR?
Öncelikle patatesleri çamurdan arındırmak gerekmektedir. Ardından patatesleri çaydanlığın içine atın ve patateslerin üzerini geçecek kadar sıcak su doldurun.