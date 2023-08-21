Ceviz külü nasıl yapılır? Ceviz külü nerelerde kullanılır? Ceviz kabuğu külü ile doğal epilasyon ve temizlik

Ceviz, lezzetli ve besleyici bir kuruyemiş olarak öne çıkıyor ve çoğu kişi tarafından sıklıkla evde bulundurulup tüketiliyor. Tüketmenin faydalarından çok haberdarız ancak kabuklar genelde çöpü boyluyor, buna acilen son veriyoruz! Ceviz kabuklarının külü, farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Aşağıda yazdık:

CEVİZ KÜLÜ NASIL YAPILIR? CEVİZ KÜLÜ NERELERDE KULLANILIR?

Ceviz Kabuğu Külü ile Doğal Epilasyon

Rus kadınları tarafından tercih edilen ceviz kabuğu külü yöntemi, istenmeyen tüylerden doğal yolla kurtulmayı hedefliyor. Ceviz kabuklarının yakılmasıyla elde edilen kül, bu amaçla kullanılıyor.

Nasıl Hazırlanır ve Kullanılır?

Ceviz kabuğu külünün doğal epilasyon için hazırlanışı oldukça basit:

Yaklaşık 4-5 adet ceviz kabuğunu küle dönüşene kadar yakın.

Soğuyan küllere su ekleyerek kremsi bir kıvam oluşturun.

Kremsi kıvama gelen külleri yaklaşık 12 saat bekletin.

İstenmeyen tüylerin olduğu bölgeye karışımı sürün ve 30 dakika bekleyin.

Ardından sıcak suyla yıkayarak işlemi tamamlayın.

Bu kürü haftada 2 kez uygulayarak etkisini artırabilirsiniz.

Ceviz kabuğu külü yöntemi, doğal bir çözüm olmasıyla dikkat çekerken, düzenli kullanıldığında istenmeyen tüylerin azalmasına yardımcı olabilir.

Doğa Dostu Temizlik: Kül Suyu

Ayrıca, külün temizlikte de kullanıldığını unutmamak gerekir. Odunun yanması sonucu oluşan kül, temizlik malzemesi olarak etkin bir şekilde kullanılır. Geleneksel olarak köylerde sabun yapımında da kullanılan kül, çamaşır ve bulaşık makinelerinde doğa dostu bir temizlik seçeneği olarak yer bulur.

Kül Suyu Nasıl Hazırlanır?

Kül suyu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

Kül

Elek veya tel süzgeç

Bakır kazan veya cam kavanoz (alüminyum kap kullanılmamalı)

Kül suyu, odunun yanması sonucu oluşan külün su ile karıştırılmasıyla elde edilir. Kül suyu, çamaşır ve bulaşık makinelerinde güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda fayans ve seramik yüzeylerin temizliği için de etkilidir.