Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Çocuğunuzun sağlığı için biberon temizliğine dikkat edin! Çocuğunuzu tehlikeye atmayın! İşte bebek biberonu temizlerken dikkat etmeniz gerekenler…
Biberon ve emzik temizliği çocukların sağlığı için oldukça önemlidir. Çocukların hareketliliğine bağlı olarak, biberon ve emzikler sürekli düşme ve mikroplarla temas etme tehlikesi içindedir.
Mikroplara ve zararlı bakterilere karşı, bebeğinizi beslerken kullandığınız biberon ve emziklerin temizlenmesi oldukça önemlidir. Hijyene gerekli önemi göstermediğiniz taktirde bakterilerin hızlı bir şekilde üremesine neden olabilirsiniz.
Çocuğunuzun sağlığı için, biberon ve emzik gibi kişisel eşyaların temizliğini evde çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. İşte biberon ve emzik temizliğinde dikkat etmeniz gereken unsurlar…
Biberon ve emziklerinizi yıkarken doğal içerikli; GDO, Paraben, Klor, SLES, SLS, Sentetik parfüm ve Fosfat gibi zararlı kimyasalların olmadığı bitkisel temizleyiciler tercih etmelisiniz. Kimyasal içerikli deterjanların yanında bitkisel ve doğal içerikli deterjanlar çocuğunuzun sağlığı için oldukça önemlidir.