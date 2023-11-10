Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Çocuğunuzun sağlığı için biberon temizliğine dikkat edin! Çocuğunuzu tehlikeye atmayın! İşte bebek biberonu temizlerken dikkat etmeniz gerekenler…

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Editör: Selime Albayrak
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Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler! - Resim: 1

Biberon ve emzik temizliği çocukların sağlığı için oldukça önemlidir. Çocukların hareketliliğine bağlı olarak, biberon ve emzikler sürekli düşme ve mikroplarla temas etme tehlikesi içindedir.

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Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler! - Resim: 2

Mikroplara ve zararlı bakterilere karşı, bebeğinizi beslerken kullandığınız biberon ve emziklerin temizlenmesi oldukça önemlidir. Hijyene gerekli önemi göstermediğiniz taktirde bakterilerin hızlı bir şekilde üremesine neden olabilirsiniz.

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Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler! - Resim: 3

Çocuğunuzun sağlığı için, biberon ve emzik gibi kişisel eşyaların temizliğini evde çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. İşte biberon ve emzik temizliğinde dikkat etmeniz gereken unsurlar…

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Çocuğunuzu Tehlikeye Atmayın! Bebek Biberonu Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler! - Resim: 4

Biberon ve emziklerinizi yıkarken doğal içerikli; GDO, Paraben, Klor, SLES, SLS, Sentetik parfüm ve Fosfat gibi zararlı kimyasalların olmadığı bitkisel temizleyiciler tercih etmelisiniz. Kimyasal içerikli deterjanların yanında bitkisel ve doğal içerikli deterjanlar çocuğunuzun sağlığı için oldukça önemlidir.

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