Deve kuşu yumurtasının faydaları neler? Deve kuşu yumurtasının kabuğu ne işe yarar?

Deve kuşu yumurtası, nadir bulunan bir yiyecektir ve genellikle çiftliklerde kuluçka yapmak için kullanılır. Bu yüzden fiyatı yüksektir. Yumurtanın ağırlığı yaklaşık olarak 1.2 - 1.9 kg arasında değişirken, pazarda bulunanlar genellikle 1.5 kg ağırlığındadır. Yumurtalar yuvarlak ve parlak kabukludur. Bu yumurtaların içeriğinin çoğu yumurta sarısıdır ve beyazı daha azdır. Kabukları daha kalın olduğundan dikkatli kırılması gerekmektedir. Yumurtaların kuluçka yapmak için özel makine gerektiği de unutulmamalıdır.

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI NELER? DEVE KUŞU YUMURTASININ KABUĞU NE İŞE YARAR?

Deve kuşu yumurtası sağlık açısından oldukça faydalıdır. Yüksek protein, omega-3 ve fosfor gibi besin değerleri içerir. Bu zengin içerik nedeniyle bazı hastalara doktorlar tarafından önerilmektedir. Ancak aşırı tüketim bazı sorunlara yol açabilir.

Devekuşu yumurtası içeriğindeki yüksek protein ve amino asitlerle kas onarımını destekler. Aynı zamanda zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücuda çeşitli faydalar sağlar. A vitamini göz ve sinir sistemi sağlığı için önemlidir. E vitamini sindirim sistemini destekler ve vücut metabolizmasını düzenler.

Bu yumurta düşük yağ oranına sahiptir, bu nedenle kilo vermek isteyenler için uygundur. Ayrıca içeriğindeki B12 vitamini sayesinde beyin aktivitesini artırır. Kolin adlı madde de beyin nöronlarının aktivitesini olumlu etkiler. Bu nedenle deve kuşu yumurtası, beyin fonksiyonlarını iyileştirmek için de önerilir.

Deve kuşu yumurtasının kabuğu örümcek ve böcekleri uzak tutma özelliğine sahiptir. Eski tarihlerde, deve kuşu kabuğu, örümcekleri rahatsız ederek onların ağ örmelerini engellemekte kullanılmıştır. Günümüzde de çeşitli çanak çömlek veya takı yapımında kullanıldığı yerler olduğu bilinir.