Doğal Antibiyotik! Hastayken Uyuyacağınız Odaya Bir Tane Koyun Sabah Turp Gibi Kalkacaksınız!

Kış aylarıyla beraber, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların arttığı dönemlere geçiyoruz ve insanlar bu dönemde hastalıklardan korunmanın yollarını araştırmaya başladılar bile! Bu noktada, soğan ve karanfilin bir araya gelerek oluşturduğu doğal bir antibiyotik, hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlayabilir. Soğan karanfil kürü, hem doğal hem de etkili bir antibiyotik olarak kabul edilmektedir.