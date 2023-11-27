Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem! Eviniz Sıcacık Kalacak

Kış aylarında en çok kullanılan doğalgazın faturasının cep yakmaması için hadi gelin beraber bu yöntemleri inceleyelim! Adeta doğalgaz faturasını yarı yarıya düşüren o yöntemlerle eviniz sıcacık olacak.

Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem! Eviniz Sıcacık Kalacak
Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem!

Doğalgaz faturası kış aylarında içinize oturmasın! Faturanızı adeta yarı yarıya düşüren o yöntemleri unutmayın! Doğalgaz kışın en yüksek gelen fatura. Bu yüzden sakın atlamayın!

Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem!

Doğalgaz faturasını düşürmek için öncelikle pencere ve kapılarınızı kontrol edin. Sızıntı olması evdeki sıcaklığın kalıcılığını azaltır. Bunun yanı sıra evlerin dış cephesi olmaması da soruna neden olur. Pencerelerdeki yaz kış ayarı olan vidayı iyice sıkın ve kış ayarı yapın. 

Kapı altlarına kullanmadığınız bir çarşafı katlayın koyun. Ya da süngerle kapı altlarını kapatın. Bu da sıcaklığın odada kalmasını sağlar. Oda içindeki halı sayısını artırıp kanepeye örtü örtün bunlarda sıcaklığı korur. 

Doğalgaz faturası

Kaliförlerin üzerine su doldurup koyun. Bu neme neden olur. Sıcak nem odadaki ısı dengesini korur. Bu ısı dengesi sayesinde vücudumuz da hemen ısınır. Bu yüzden doğalgazı fazla açmaya gerek yok. Evden çıkarken tüm bu işlemleri yapıp doğalgazı en düşük derecede açabilirsiniz. 

Bu yıl zaten ocak doğalgazı devlet tarafından alınmayacağı söylendi. Bu yüzden de doğalgaz faturanız indirimli gelir. 

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# doğalgaz # doğalgaz faturası
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