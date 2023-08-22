Dolgit krem ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Yan etkileri ve fiyatı
Dolgit krem, genellikle uzman doktorlar tarafından kas ve eklem ağrıları için reçete edilen bir medikal üründür. Dolgit krem hakkında merak edilenleri sizler için derledik: Dolgit krem ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Yan etkileri ve fiyatı...
Dolgit krem, eczanelerde satılan bir kremdir ve içeriğinde trigliseridler, gliserol monostearat, sodyum tuzu, lavanta esansı, neroli esansı, alüminyum sterarat ve deiyonize su bulunmaktadır. Bu krem özellikle kemik ağrıları, romatizma ve kas sıkışmaları gibi problemlerde kullanılır.
DOLGİT KREM NE İŞE YARAR? NASIL KULLANILIR? YAN ETKİLERİ VE FİYATI
Dolgit Krem Ne İşe Yarar?
Dolgit kremi aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:
Spor sırasında oluşan burkulmalar ve ağrıları hafifletmek için kullanılabilir.
Yetişkinlerde görülen tendon iltihaplarına karşı etkili bir kremdir.
Düşme veya çarpma sonucu oluşan içten yırtılmalar için kullanılabilir.
Migren atakları sırasında da kullanılabilecek bir faydaya sahiptir.
Boyun ve bel fıtığı gibi durumlarda oluşan ağrıları hafifletebilir.
Yaşlılık ve fazla kilolar nedeniyle oluşan menisküs iltihapları için tedavi edici olabilir.
Dolgit Krem Nasıl Kullanılır?
Dolgit kremi kullanmadan önce mutlaka uzman doktora danışmanız gerekmektedir. Doktorunuzun önerdiği şekilde reçetenizi kontrol ederek kullanmalısınız. Aksi takdirde, günde üç veya dört kez ağrıyan bölgeye bir miktar kremi parmak uçlarınıza alıp yavaşça masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kremi 2-3 hafta düzenli olarak kullanmak yeterli olacaktır.
Dolgit Krem Yan Etkileri
Dolgit krem nadir durumlarda bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında cilt kızarıklıkları, karıncalanma hissi, astım hastalarında nefes alma zorluğu ve ışığa karşı hassasiyet sayılabilir.
Hamilelik ve Kullanımı
Dolgit kremi hamilelik döneminde kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanımı önerilmeyebilir. Aynı şekilde, 14 yaşından küçük çocuklar için de uygun değildir.
Dolgit Krem Fiyatı
Dolgit krem, tüm eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktadır. 2023 yılı fiyatı yaklaşık olarak 55,52 TL'dir.
Unutmayın ki, sağlık sorunlarınız için her zaman bir uzmana danışmanız önemlidir.