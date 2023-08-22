Dolgit krem ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Yan etkileri ve fiyatı

Dolgit krem, eczanelerde satılan bir kremdir ve içeriğinde trigliseridler, gliserol monostearat, sodyum tuzu, lavanta esansı, neroli esansı, alüminyum sterarat ve deiyonize su bulunmaktadır. Bu krem özellikle kemik ağrıları, romatizma ve kas sıkışmaları gibi problemlerde kullanılır.

DOLGİT KREM NE İŞE YARAR? NASIL KULLANILIR? YAN ETKİLERİ VE FİYATI

Dolgit Krem Ne İşe Yarar?

Dolgit kremi aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:

Spor sırasında oluşan burkulmalar ve ağrıları hafifletmek için kullanılabilir.

Yetişkinlerde görülen tendon iltihaplarına karşı etkili bir kremdir.

Düşme veya çarpma sonucu oluşan içten yırtılmalar için kullanılabilir.

Migren atakları sırasında da kullanılabilecek bir faydaya sahiptir.

Boyun ve bel fıtığı gibi durumlarda oluşan ağrıları hafifletebilir.

Yaşlılık ve fazla kilolar nedeniyle oluşan menisküs iltihapları için tedavi edici olabilir.

Dolgit Krem Nasıl Kullanılır?

Dolgit kremi kullanmadan önce mutlaka uzman doktora danışmanız gerekmektedir. Doktorunuzun önerdiği şekilde reçetenizi kontrol ederek kullanmalısınız. Aksi takdirde, günde üç veya dört kez ağrıyan bölgeye bir miktar kremi parmak uçlarınıza alıp yavaşça masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kremi 2-3 hafta düzenli olarak kullanmak yeterli olacaktır.

Dolgit Krem Yan Etkileri

Dolgit krem nadir durumlarda bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında cilt kızarıklıkları, karıncalanma hissi, astım hastalarında nefes alma zorluğu ve ışığa karşı hassasiyet sayılabilir.

Hamilelik ve Kullanımı

Dolgit kremi hamilelik döneminde kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanımı önerilmeyebilir. Aynı şekilde, 14 yaşından küçük çocuklar için de uygun değildir.

Dolgit Krem Fiyatı

Dolgit krem, tüm eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktadır. 2023 yılı fiyatı yaklaşık olarak 55,52 TL'dir.

Unutmayın ki, sağlık sorunlarınız için her zaman bir uzmana danışmanız önemlidir.