Dumana maruz kalan kişiye ilk müdahale nasıl yapılır? Solunum yolu zehirlenmesinde ilk yardım

Duman inhalasyon yaralanmasının temel mekanizmaları termal hasar, boğulma ve pulmoner irritasyondur. Yanma sırasında oluşan partiküller, hava yollarını tıkayabilir ve tahriş edebilir. Yanan malzemelerden salınan gazlar arasında karbon monoksit (CO) ve hidrojen siyanür (CN) bulunur. Bu gazlar üst solunum yolunu etkileyebilir ve çeşitli yaralanmalara yol açabilir.

Her türlü duman zehirlenmeye yol açabilir; buna kömürle çalışan soba, ocak ve diğer ısıtıcılar, otomobil egzoz dumanı da dahil.Baş ağrısı, sarhoşluk hissi, kulak çınlaması, yorgunluk ve bulantı, ayrıca düşünme zorluğu, göğüs ağrısı, çarpıntı, uyuşma, ciltte renk değişiklikleri (kiraz kırmızısı), görme bozuklukları ve karın ağrısı da belirtiler arasında.

DUMANA MARUZ KALAN KİŞİYE İLK MÜDAHALE NASIL YAPILIR? SOLUNUM YOLU ZEHİRLENMESİNDE İLK YARDIM

Güvenli Ortam Sağlama: Öncelikle kendinizi ve diğerleri güvende bir bölgeye taşıyın. Zehirli gazlardan ve maddelerden uzaklaşın. Eğer mümkünse, zehirli gazın veya maddenin kaynağını kapatın.

Temiz Havaya Çıkarma veya Havalandırma: Problem yaşayan kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer mümkünse, camları açarak veya kapıları açarak ortamı havalandırın. Temiz hava akımı solunum yolundaki zararlı gazları azaltabilir.

Hasta Durumunun Değerlendirilmesi (ABC): Zehirlenme durumunda hasta bilincini kaybetmiş olabilir. Öncelikle hastanın solunumu, nabzı ve bilinci kontrol edilmelidir (ABC değerlendirmesi).

Hasta Pozisyonunun Ayarlanması: Eğer zehirlenmiş kişi bilinci açıksa, oturur pozisyona getirilmesi solunumu kolaylaştırabilir. Bilinci kapalı ise, yan yatış veya koma pozisyonu verilmelidir.

112 veya İlgili Acil Numarayı Arama: Zehirlenme durumlarında hemen profesyonel yardım almak için 112 veya ilgili acil numarasını arayarak tıbbi yardım isteyin. Acil servis ekipleri doğru tıbbi müdahaleyi sağlayabilir.

İlkyardım Yapan Kişinin Korunması: İlkyardım yapan kişi kendini ve çevresini korumalıdır. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılabilir. Elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır.

Dumanın Yoğun Olduğu Durumlar: Eğer iç mekanda yoğun duman varsa, hasta dışarıya çıkarılmalıdır. Bu durumda ip veya benzeri bir araç kullanılarak dışarıya çıkarılabilir.

İtfaiyeye Haber Verme: Dumanın yoğun olduğu durumlarda, 110 veya ilgili acil numarasını arayarak derhal itfaiyeyi haberdar edin. Yangın veya gaz sızıntısı durumlarında profesyonel yardım gereklidir.

Unutmayın ki solunum yolu zehirlenmelerinde ilk yardım, hızlı ve etkili bir şekilde uygulandığında kişinin hayatını kurtarabilir. Profesyonel tıbbi yardım almak her zaman önemlidir.