El ve ayaklardaki nasırları yok eden doğal karışımlar! Nasırı geçiren doğal içerikler

Kabartma Tozu ve Limon Suyu: Limon ve kabartma tozunun suyla birleşimi, nasırın çözülmesine yardımcı olur. Ilık suya 2-3 yemek kaşığı limon suyu ekleyip ardından kabartma tozu ilave ederek elde edeceğiniz solüsyonu kullanabilirsiniz.