El ve ayaklardaki nasırları yok eden doğal karışımlar! Nasırı geçiren doğal içerikler
El ve ayaklarda oluşan nasırlar hem estetik hem de ağrısal sorunlara yol açabilir. Nasırı geçirmek ve rahatlamak için pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Sizler için derledik: El ve ayaklardaki nasırları yok eden doğal karışımlar! Nasırı geçiren doğal içerikler
Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağı, antibakteriyel, antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir. Ilık suya birkaç damla çay ağacı yağı damlatarak ayaklarınızı bekletmek, cildin yumuşayıp nasırın çözülmesine yardımcı olabilir.
Papatya Çayı: Papatya çayı, nasırların yumuşamasını sağlayarak iyileşmelerine katkıda bulunabilir.
Kabartma Tozu ve Limon Suyu: Limon ve kabartma tozunun suyla birleşimi, nasırın çözülmesine yardımcı olur. Ilık suya 2-3 yemek kaşığı limon suyu ekleyip ardından kabartma tozu ilave ederek elde edeceğiniz solüsyonu kullanabilirsiniz.
Elma Sirkesi: Elma sirkesinin içerdiği asit, nasırın yumuşamasına yardımcı olabilir. Pamuğu elma sirkesine batırarak nasır üzerine koyup bir gece beklettikten sonra temizleyebilirsiniz.
Karbonat: Karbonat, anti-bakteriyel özelliği ile nasırların yumuşamasını ve küçülmesini destekleyebilir. Karbonatı suyla karıştırarak nasırın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.
Sarımsak: Anti-mikrobiyal özelliği bulunan sarımsak, nasırlara karşı etkili bir çözüm olabilir. Ezilmiş bir diş sarımsağı nasırlı bölgeye koyup bandajla sararak birkaç saat beklettikten sonra temizleyebilirsiniz.