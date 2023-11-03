Elektrikli Süpürgeniz Uzun Ömürlü Olması İçin Bunları Yapın! Her Gördüğünüz Şeyi Süpürmeyin!
Elektrikli süpürgenizle her şeyi çekiyorsanız dikkat! Elektrik süpürgenize en çok zararı kendinizin verdiğini biliyor muydunuz? Her gördüğünüz şeyi süpürürseniz, elektrikli süpürgenizin ömrünü kısaltmış olursunuz! İşte Elektrik süpürgesiyle asla süpürmemeniz gereken şeyler!
Elektrik süpürgesi hayatımızı kolaylaştıran elektronik aletlerden biridir. Ev temizliğinin büyük kısmını oluşturan ve rahatlığıyla temizliğinizi kolaylaştıran elektrik süpürgenizi doğru kullanıyor musunuz? İşte elektrik süpürgenizin ömrünü kısaltacak şeyler!
Sıvı Maddeler: Sıvı maddeler, süpürgenize zarar verecek olan en önemli maddelerdir. Sıvı maddeleri istemeden de olsa süpürgenize çekiyor olabilirsiniz. Fakat sıvı maddeler süpürgenizin motora büyük ölçüde zarar vermektedir. Elektrikli süpürgenizin ömrünü uzatmak istiyorsanız, asla sıvı maddeleri süpürgenize çektirmeyin.
Cam Kırığı: Çoğumuz kırılan cam parçalarını elektrik süpürgesiyle süpürürüz. Bu yöntemin en kolayı ve en temizi olduğunu düşünürüz. Fakat cam kırıklarının süpürgemize verdiği zararı hiç düşünmeyiz. Süpürgenizin ömrünü uzatmak istiyorsanız cam kırıklarını asla süpürgenizle çekmeyin!
Yapışkan Maddeler: Yapışkan maddeler elektrikli süpürgenizin belli bölümlerine yapışarak süpürgenize zarar verebilir. Bu tür maddeleri asla süpürgenizle süpürmeyin.