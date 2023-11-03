Elektrikli Süpürgeniz Uzun Ömürlü Olması İçin Bunları Yapın! Her Gördüğünüz Şeyi Süpürmeyin!

Cam Kırığı: Çoğumuz kırılan cam parçalarını elektrik süpürgesiyle süpürürüz. Bu yöntemin en kolayı ve en temizi olduğunu düşünürüz. Fakat cam kırıklarının süpürgemize verdiği zararı hiç düşünmeyiz. Süpürgenizin ömrünü uzatmak istiyorsanız cam kırıklarını asla süpürgenizle çekmeyin!