En çabuk büyüyen ağaç hangileri? O ağaçlar çok hızlı büyüyor!
En çabuk büyüyen ağaç türleri sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Türkiye ve Dünya'da çok hızlı şekilde büyüyen ağaçlar daha fazla tercih edilmekte ve orman popülasyonuna katkıları bulunmakta. Özellikle düşük bakım gereksinimlerine sahip olan bu ağaçları tercih edebilirsiniz.
Amerikan kızılağacı yani diğer adıyla Liquidambar styraciflua nemli bölgelerde hızlı bir büyüme gösterir. Renkli sonbahar yaprakları nedeniyle peyzajda tercih edilen bu ağacın görünüşü çok şıktır.
Çin Katalpa ağacı yani diğer ismiyle Catalpa bungei ağaç türü, iyi drene edilmiş topraklarda hızla büyüyebilir. Büyük yaprakları ve ilginç çiçekleriyle bilinir. Yapraklarının duruşuyla bahçelerde çokça tercih edilen bir türdür.
Çin Salkım Ağacı yani diğer adıyla Koelreuteria paniculata ağaç türü, sıcak bölgelerde hızlı bir büyüme gösterebilir. Salkım benzeri çiçekleri ve ilgi çekici tohum kapsülleri nedeniyle peyzajda kullanılır. Özellikle sıcak iklime sahip yerlerde hızlı büyüme gösterdiğinden tercih edilir.
Hızlı Büyüyen Akçaağaç yani ağaç bilimindeki adıyla Acer × freemanii akçaağaç türü, nemli bölgelerde ve iyi sulanmış topraklarda hızla büyüyebilir. Genellikle renkli sonbahar yaprakları nedeniyle tercih edilir. Yapraklarının rengi sebebiyle çok dikkat çekicidir.