Eski Saten Yün Yorganlar Geri Mi Geliyor? Evinizdeki Yün Yorganları Sakın Atmayın!

Moda anlayışının değişmesi ve birçok yeni ürünün piyasaya sürülmesiyle eski tip saten yorganların ya baza altına ya da raflara kaldırıldığını görüyoruz. Peki, siz hangi tip yorgan kullanıyorsunuz? Yorgan kullanırken hiç nelere dikkat ettiğinizi düşündünüz mü? Saten yün yorgan hiç kullandınız mı? Günümüzde kullanımının neredeyse çok aza indiği saten yün yorganların sağlığımız için oldukça önemli olduğunu biliyor muydunuz? Gelin saten yün yorganların sağlığımız açısından neden iyi olduğuna birlikte bakalım. İşte saten yün yorgan kullanmanın sağlığa iyi gelen yönü…

Saten Yün Yorganlar Raftan İndiriliyor!

Saten yün yorganlarının yerini günümüzde çok daha ince ve pamuksu yapıda yorganlar aldı. Hemen hemen herkesin evinde bulunan saten yün yorganlar artık hak ettiği değeri görmüyor! Kimimizin baza altına koyduğu, kimimizin dolapların raflarına kaldırdığı ve hatta kimimizinse kullanmayacağını düşünerek çöpe attığı saten yün yorganlar sağlığımız için müthiş bir eşya. Bugün belki de olsa yüzüne bakmayacağımız bu saten yün yorganlar mutluluk hormonunu artırıyor ve daha rahat bir uyku uyumanızı sağlıyor. Her ne kadar ağır ve estetik bir görünüme sahip olmasa da saten yün yorganların sağlığımız için önemli olduğunu göz ardı edemeyiz.

İyi bir uyku uyumak herkesin hakkıdır. İyi bir uyku insanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını dengede tutmaya yardımcı olur. İyi ve sağlıklı uyku uyumak hepimizin isteyeceği şeylerden biridir. Geceleri uyuyacağınız kaliteli uyku sizi hem stresten hem de yorgunluktan kurtaracaktır. Peki, kaliteli uykuyu nasıl sağlarız? Kaliteli uyku tabii ki kullandığımız malzemelere bağlı olarak değişebilir. Uyku malzemeleri dediğimizde birçok çeşit yatak, yastık, battaniye ve yorgan çeşidi aklımıza gelir. Fakat annelerimizden ya da ananelerimizden kalma saten yün yorganları hiç aklımıza getirmeyiz. Halbuki sağlığımız için en önemli uyku malzemesi olan şey yün yorganlardır. Şimdiki yorgan türlerine göre çok daha eskiye dayanan ve el emeğiyle organik olarak yapılan yün yorganlar, diğer tüm yorgan türlerine göre çok daha sağlıklıdır. İnsanlar tarafından kullanılan en eski uyku malzemesi olan yün yorganlar, ısıyı eşit bir şekilde dağıtır ve sıcaklığı uzun süre tutmasıyla bilinirdi. Gelin sağlığımız için çok faydalı olan yün yorganların faydalarına bakalım.

Yün Yorgan Kullanırsanız Ne Olur?

Yapılan araştırmalara göre yün yorganlar mutluluk hormonu serotoninin ve uyku kalitesini artıran melatoninin seviyesini yükseltiyor. Yün içerisindeki minik kıllar ve lanolin denilen madde sayesinde herhangi bir mikrop oluşumunu engelliyor. Böylece eski yün yorganlar, son derece sağlıklı ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda yün yorganlar organik el yapımı olduğu için içerisinde herhangi bir toksik madde ya da kimyasal madde barındırmıyor.