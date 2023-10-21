Ev Akarları Nedir! Ev Akarlarından Kurtulmanızı Sağlayacak O Yöntem!

Genellikle birçok kişinin adını ilk defa duyduğu ama sıklıkla karşılaştığı ev akarları nedir! İnatçı ev akarlarından kurtulmanızı sağlayacak o yöntemi sizler için yazdık!

EVİNİZİN GÖRÜNMEYEN İŞGALCİLERİ! EV AKARLARI NEDİR!

Ev akarları, gözle görülemeyecek kadar küçük olan ve yatak, halı, koltuk, perde gibi tekstil ürünlerinde yaşayan mikroskobik parazitlerdir. Ev akarları, insan deri döküntüleri ve dökülen saçlarla beslenip çoğalmaya devam ederler.

Ev akarları yaklaşık 0,2-0,3 mm boyunda yani gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Beş çift bacaklıdırlar. Yumurta, larva, nimf ve yetişkin olmak üzere dört aşamadan geçerler. Bir ev akarı, günde ortalama 10 mikrogram deri döküntüsü tüketebilir. Ev akarları, sıcak ve nemli ortamlarda daha iyi ürerler. Ev akarlarının üremesi için ideal sıcaklık 20-25 derece, ideal nem oranı ise %50-70'tir. Ev akarları, alerjik rinit, astım ve egzama gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Ev akarlarının neden olduğu hastalıklar, hapşırık, burun akıntısı, göz kaşıntısı, nefes darlığı, öksürük, ciltte kızarıklık ve kaşıntı belirtileriyle kendini gösterir. Ev akarları nedir sorusunu cevaplamış olduk. Ev akarlarından kaynaklanan alerjik reaksiyonları önlemek için, ev akarlarının üremesini engelleyecek önlemler almak önemlidir. Peki ev akarlarından korunma yöntemleri nelerdir?

EV AKARLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Ev akarlarından korunmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

Yatak, halı, koltuk, perde gibi tekstil ürünlerini düzenli olarak yıkayın.

Yatak odanızı düzenli olarak havalandırın.

Yatak odanızdaki halı ve perdeleri kaldırın.

Yatak odanızdaki nem oranını azaltın.

Halı yıkarken ev akarı kovucu deterjan kullanın.

Halıyı temizlerken vakum makinesi kullanın.

Mümkün olduğunca yatak odasında evcil hayvan bulundurmayın.

EV AKARLARI YAŞAM DÖNGÜSÜ

Ev akarları, yumurta, larva, nimf ve yetişkin olmak üzere dört aşamadan geçerler.