Ev Akarları Nedir! Ev Akarlarından Kurtulmanızı Sağlayacak O Yöntem!

Ev akarları aslında pek çok kişinin bildiği ancak ismini çoğu kişinin duymadığı bir kavram. Hatta şu anda bile evinizin bir köşesinde olabilirler. Peki ev akarları nedir? Ev Akarlarından Kurtulmanızı Sağlayacak O Yöntem detayları yazımızda!

Ev Akarları Nedir! Ev Akarlarından Kurtulmanızı Sağlayacak O Yöntem!
Ev akarından kurtaran o yöntem!
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Genellikle birçok kişinin adını ilk defa duyduğu ama sıklıkla karşılaştığı ev akarları nedir! İnatçı ev akarlarından kurtulmanızı sağlayacak o yöntemi sizler için yazdık!

EVİNİZİN GÖRÜNMEYEN İŞGALCİLERİ! EV AKARLARI NEDİR!

Ev akarları, gözle görülemeyecek kadar küçük olan ve yatak, halı, koltuk, perde gibi tekstil ürünlerinde yaşayan mikroskobik parazitlerdir. Ev akarları, insan deri döküntüleri ve dökülen saçlarla beslenip çoğalmaya devam ederler. 

ev akarları nasıl temizlenir

Ev akarları yaklaşık 0,2-0,3 mm boyunda yani gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Beş çift bacaklıdırlar. Yumurta, larva, nimf ve yetişkin olmak üzere dört aşamadan geçerler. Bir ev akarı, günde ortalama 10 mikrogram deri döküntüsü tüketebilir. Ev akarları, sıcak ve nemli ortamlarda daha iyi ürerler. Ev akarlarının üremesi için ideal sıcaklık 20-25 derece, ideal nem oranı ise %50-70'tir. Ev akarları, alerjik rinit, astım ve egzama gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.  Ev akarlarının neden olduğu hastalıklar, hapşırık, burun akıntısı, göz kaşıntısı, nefes darlığı, öksürük, ciltte kızarıklık ve kaşıntı belirtileriyle kendini gösterir. Ev akarları nedir sorusunu cevaplamış olduk. Ev akarlarından kaynaklanan alerjik reaksiyonları önlemek için, ev akarlarının üremesini engelleyecek önlemler almak önemlidir. Peki ev akarlarından korunma yöntemleri nelerdir?

EV AKARLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Ev akarlarından korunmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

  • Yatak, halı, koltuk, perde gibi tekstil ürünlerini düzenli olarak yıkayın.
  • Yatak odanızı düzenli olarak havalandırın.
  • Yatak odanızdaki halı ve perdeleri kaldırın.
  • Yatak odanızdaki nem oranını azaltın.
  • Halı yıkarken ev akarı kovucu deterjan kullanın.
  • Halıyı temizlerken vakum makinesi kullanın.
  • Mümkün olduğunca yatak odasında evcil hayvan bulundurmayın.

EV AKARLARI YAŞAM DÖNGÜSÜ

Ev akarları, yumurta, larva, nimf ve yetişkin olmak üzere dört aşamadan geçerler.

  • Yumurta: Dişi ev akarı, günde 10-20 yumurta bırakır ve bu yumurtaların açılması 2-3 haftayı bulabilir.
  • Larva: Yumurtadan çıkan larvalar, 2-3 hafta içinde nimfa evresine geçerler.
  • Nimf: 2-3 ay süren Nimfa evresinde Nimfalar, 4-5 kez deri değiştirerek yetişkin olurlar. 
  • Yetişkin: Yetişkin ev akarları, 2-3 ay kadar yaşar.
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