Ev İçin Hangi Bitki Uygun Olur? Faydalarını Öğrenince Evinizden Ayırmayacaksınız!

Toprak Seçimi; Kaktüs için, drenajı iyi ve besin değeri bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir. Drene edilmeyen toprağın kökleri çürür ve böcek istilası gibi sorunlar yaşanır. Hızlı kuruyan organik topraklarla inorganik toprakları da karıştırabilirsiniz. Drenajı yüksek topraklarda genelde kum tercih edilir. Ancak çakıl veya granit de kullanabilirsiniz. Toprağın bileşenlerini artırmak için Hindistan cevizi torfu da ekleyebilirsiniz.