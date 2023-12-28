Ev İçin Hangi Bitki Uygun Olur? Faydalarını Öğrenince Evinizden Ayırmayacaksınız!
Uzmanlar tarafından da önerilen, evde bakılmaya en uygun bitki kaktüstür. Kaktüs, suya ihtiyaç duymadan sıcak ortamda büyüyebilir. Bu yüzden de evde bakılmaya en uygun bitkiler arasında yer alır. Peki kaktüsün faydalarını biliyor muydunuz? İşte detaylar...
KAKTÜSÜN FAYDALARI
Kaktüs, bulunduğu ortamın havasını temizler, oksijeni seviyesini yükseltir ve hava kalitesini arttırır. Kaktüslerin düşük bakım gereksinimleri ve sağladığı faydaları nedeniyle evde tercih edilen bitkiler arasında yer almaktadır.
KAKTÜS BAKIMI NASIL OLUR?
Saksı Seçimi:
Kil Saksı; Kilden yapılan saksılar, toprağın nem seviyesini ayarlarken aynı zamanda fazla suyun emilimini sağlar. Kil saksı aynı zamanda ucuzdur ve tercih edilir.
Plastik Saksı; Çeşitli renk ve desenlere sahip olan plastik saksılar, uzun ömürlüdür. Özellikle iç mekandaki ev bitkileri için tercih edilir.
Ahşap Saksı; Ahşap saksılar, genellikle dış mekanda büyümeye bırakılan bitkiler için uygundur. Aynı zamanda topraktaki fazla suyun emilmesini de sağlar. Ancak dışarıda büyümeye bırakılan kaktüs, bir süre sonra çürümeye başlar.
Saksı seçimine karar verdikten sonra boyutlarına bakmanız gerekir. Kaktüsün ana gövdesi ve saksının kenarı arasında 2 cm'lik boşluk bulunması gerekir. Ayrıca saksı derinliği 5-6 cm boşluklu olmalıdır.
Toprak Seçimi; Kaktüs için, drenajı iyi ve besin değeri bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir. Drene edilmeyen toprağın kökleri çürür ve böcek istilası gibi sorunlar yaşanır. Hızlı kuruyan organik topraklarla inorganik toprakları da karıştırabilirsiniz. Drenajı yüksek topraklarda genelde kum tercih edilir. Ancak çakıl veya granit de kullanabilirsiniz. Toprağın bileşenlerini artırmak için Hindistan cevizi torfu da ekleyebilirsiniz.