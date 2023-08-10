Ev temizliğinde kimse bilmiyordu.. Şaşırtıcı kolaylık.. 30 dakikada tüm evinizi temizleyin

Ev kadınları en çok zorlayan konulardan biri de temizlik yapmaktır. Peki temizlik yaparken bazı temizlik hilelerinden yararlanmak ister misiniz? İşte sizlere sadece uzmanların bildiği pratik temizlik hileleri...

Yasemin.com'da paylaşılan bir içerikte; Herkesin ilgisini çekecek temizlik hileleri paylaşıldı.

*Banyo perdesi hidrojen peroksit ve su karışımı ile yıkanırsa perde, yeni gibi pırıl pırıl olacaktır.

*Çok fazla mikrop barındıran diş fırçalarını sirkeli suyun içinde bekletip daha sonra durularsanız fırçanızı doğru bir şekilde dezenfekte etmiş olursunuz.

*Banyo süngerinizi sıcak su ve sirkenin içinde bekletin. Bu işlemin ardından süngeriniz hem temiz hem de mikroplardan arınmış olacaktır.

*Fayans aralarını temizlemek isterseniz yapmanız gereken çok basit. Bir adet beyaz mumu fayansların aralarına dikkatlice sürün. Fayans araları bembeyaz olacaktır.

*Yatağınızı temizlemek için üzerine bolca karbonat dökün. 10 dakika bu şekilde beklettikten sonra elektrik süpürgesi ile süpürün. Yatağınız hem temizlenecek hem de varsa üzerindeki kötü kokular yok olacaktır.

*Ocağınızda bulunan lekeleri çıkarmak için sadece yarım bir limonun olması yeterli. Yarım limonla lekelerin üzerini ovalayın. Ocağınız pırıl pırıl olacaktır.

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*Tavada kalan lekeleri ve çelik tencere lekelerini çıkarmak için, bir bardak suyla iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirkeyi karıştırıp, bu karışımı tavaya dökün ve 10 dakika kadar kaynatın. Hem lekeler hem kireç yok oluyor..

EV TEMİZLİĞİ İÇİN 2 DOĞAL KARIŞIM TARİFİ

Ev temizliği, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Ancak ev temizliği için kullanılan kimyasal ürünler, hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verebilmektedir. Bu nedenle, ev temizliği için doğal karışımlar kullanmak daha sağlıklı bir tercih olabilir. İşte, ev temizliği için kullanabileceğiniz 2 doğal karışım tarifi:

1. Sirke ve Limon Karışımı:

Malzemeler:

- 1 su bardağı sirke

- 1 adet limon

- 1 su bardağı su

Hazırlanışı:



1. Sirkeyi, suyu ve limon suyunu bir kabın içerisinde karıştırın.

2. Karışımı bir sprey şişesine boşaltın.

3. Temizlemek istediğiniz yüzeylere bu karışımı püskürtün.

4. Yüzeyleri bir bez yardımıyla silin.

Bu karışım, özellikle mutfak ve banyo gibi yerlerde kullanılabilir. Sirkenin temizleyici özelliği ile lekeleri ve kirleri kolayca çıkarırken, limonun ferahlatıcı kokusu da hoş bir koku bırakacaktır.

2. Bicarbonat ve Sirke Karışımı:



Malzemeler:



- 1 su bardağı sirke

- 1/2 su bardağı bicarbonat

- 1 su bardağı su

Hazırlanışı:



1. Sirkeyi, suyu ve bicarbonatı bir kabın içerisinde karıştırın.

2. Karışımı temizlemek istediğiniz yüzeylere uygulayın.

3. Yüzeyleri bir bez yardımıyla silin.

Bu karışım, özellikle banyo ve tuvalet gibi yerlerde kullanılabilir. Bicarbonatın temizleyici özelliği ile lekeleri ve kirleri kolayca çıkarırken, sirkenin dezenfekte edici özelliği bu alanlarda daha sağlıklı bir temizlik sağlayacaktır.