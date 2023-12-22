"Evde Çamaşırları Nasıl Kurutacağım?" Derdine Son! Kurutma Makineniz Olmadan da Çamaşırlarınızı Kurutabilirsiniz!

ÇAMAŞIRLAR EVDE NASIL KURUR?

Bir plastik şişeyi alarak, alt ve üst kısımlarını kapak yanından keserek yatay bir tüp oluşturun. Bu tüpü, kurutma rafının uç kısmına yerleştirin. Bu yöntemle çamaşırlarınızın hem rengi korunacak hem de daha hızlı kuruyacak.