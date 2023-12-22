"Evde Çamaşırları Nasıl Kurutacağım?" Derdine Son! Kurutma Makineniz Olmadan da Çamaşırlarınızı Kurutabilirsiniz!
Kışın çamaşırları kurutmak oldukça zahmetli bir iştir. Her kurutma işleminde içimizden "ah bir kurutma makinem olsa" deriz. Ancak evde de çamaşırlarınızı kurutmak oldukça kolay. Nasıl mı? İki tane pet şişe alın ve okumaya devam edin.
Kış ayları gelince çamaşırları kurutmak oldukça zahmetli bir işe dönüşüyor. Soğuk havada çamaşırların kurutup kurumadığını anlamıyoruz bile. Ancak çamaşırları evde kurutmak sandığınızdan da daha kolay.
Evinde kurutma makinesi olmayanlar, astıkları çamaşırların tozlandığını ve kötü koktuğunu dile getiriyor. Evde asılan çamaşırlar hem nemi içine çeker hem de sağlıksız bir ortam yaratır.
ÇAMAŞIRLAR EVDE NASIL KURUR?
Bir plastik şişeyi alarak, alt ve üst kısımlarını kapak yanından keserek yatay bir tüp oluşturun. Bu tüpü, kurutma rafının uç kısmına yerleştirin. Bu yöntemle çamaşırlarınızın hem rengi korunacak hem de daha hızlı kuruyacak.
KAPALI ALANLARDA ÇAMAŞIRLARI KURUTMAYIN
Kış aylarında çamaşırlar genellikle ev içinde kurutulur. Ancak evde çamaşır kurutmak sağlıksızdır.