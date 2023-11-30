Evinizde Bunlar Varsa Hemen Atın! Delikli ve Lekeli Giysilerden Kurtulun!
Evlerimizde duran ama zarar vermeyeceğini düşündüğümüz birçok şey aslında tehlikeler saçıyor. İşte bunlardan kurtulma vakti. Evinizde bu 6 şey varsa hemen atın!
1- SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN GIDALAR
Tarihi geçen konserve ürünlerini kullanmamalısınız. Bunun için mutlaka aylık olarak kilerlerinizi ya da saklama alanlarınızı gözden geçirip eleme yapmanız faydalı olabilir. 'Nasılsa ağzı açılmadı kullanılır' diye düşünmeyin.
2- SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR
Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları sakın kullanmayın. Kullandığınız takdirde hemen doktorunuza başvurun.
Merhem, öksürük şurubu gibi ilaçları, vitaminleri ve takviyeleri de kontrol ederek kullanmak oldukça önemli kabul edilir.
3- KULLANILMAYI BIRAKTIĞINIZ KOZMETİK ÜRÜNLERİ
Cilt oldukça hassastır o yüzden de tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini kesinlikle kullanmayınız. Aksi halde beklenmeyen cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
4- DELİKLİ VE LEKELİ GİYSİLER
Yırtılmış, aşınmış ve eskimiş kıyafetlerden zarar gelmeyeceğini düşünürüz ancak bunun ruh sağlığınız için önemli olduğunu söylemek gerekir. Dışarıda giymeyi tercih etmediğiniz bu ürünleri evlerinizde de giymemeli, gardolaplarınızdan çıkarmalısınız.