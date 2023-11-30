Evinizde Bunlar Varsa Hemen Atın! Delikli ve Lekeli Giysilerden Kurtulun!

4- DELİKLİ VE LEKELİ GİYSİLER

Yırtılmış, aşınmış ve eskimiş kıyafetlerden zarar gelmeyeceğini düşünürüz ancak bunun ruh sağlığınız için önemli olduğunu söylemek gerekir. Dışarıda giymeyi tercih etmediğiniz bu ürünleri evlerinizde de giymemeli, gardolaplarınızdan çıkarmalısınız.