Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak 3 doğal deterjan karışımı! Hazırlanışı öyle kolay ki

Ev temizliği herkesin en sevdiği aktivitelerden biri değil. Ancak, evimizi temiz tutmak sağlığımız için oldukça önemli. Üstelik, temiz bir evde yaşamak da herkesin isteyeceği bir şey. Peki, ev temizliğini daha hızlı ve etkili hale getirmenin yolları nelerdir? İşte size 3 doğal temizlik deterjanı

Ev temizliği yaparken kullandığımız deterjanların içeriğindeki kimyasalların çevreye ve sağlığımıza zarar verdiği bilinmektedir. Bu nedenle, doğal ve ev yapımı temizlik ürünleri kullanmak son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Bu içeriğimizde, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal temizlik deterjanı tariflerini paylaşacağız.

1. Sirke ve Limon Kabuğu Karışımı

Malzemeler:

- 2 su bardağı sirke

- 1 adet limon kabuğu

- 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

1. Sirkeyi bir kaba dökün.

2. Limon kabuğunu sirkenin içine atın.

3. Karışımı bir hafta boyunca güneş görmeyen bir yerde bekletin.

4. Bir hafta sonra, karışıma su ekleyin.

5. Karışımı bir sprey şişesine doldurun ve kullanın.

Bu karışım, mutfak tezgahları, lavabolar ve banyo temizliği için idealdir.

2. Bicarbonat ve Limon Suyu Karışımı

Malzemeler:

- 1 su bardağı limon suyu

- 1 su bardağı su

- 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı

- 1 çay kaşığı sıvı sabun

- 2 yemek kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

1. Limon suyunu bir kaba dökün.

2. Su, bulaşık deterjanı ve sıvı sabunu ekleyin.

3. Kabartma tozunu karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.

4. Karışımı bir sprey şişesine doldurun ve kullanın.

Bu karışım, fırın, ocak, buzdolabı ve diğer mutfak yüzeylerinin temizliği için idealdir.

3. Boraks ve Sodyum Karbonat Karışımı

Malzemeler:

- 1 su bardağı boraks

- 1 su bardağı sodyum karbonat

- 1/2 su bardağı kabartma tozu

- 1/2 su bardağı sıvı sabun

Hazırlanışı:

1. Boraks, sodyum karbonat ve kabartma tozunu bir kaba dökün.

2. Sıvı sabunu ekleyin ve iyice karıştırın.

3. Karışımı bir hava geçirmez kapta saklayın.

Bu karışım, çamaşır deterjanı olarak kullanılabilir.

DOĞAL TUVALET TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

Hurriyet.com.tr sitesinde ise doğal tuvalet temizleyicinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif



İhtiyacınız olan iki madde var ve bunlar halihazırda evinizde bulunuyor. Karbonat ve sirke.

1 bardak sirke ve 1 kaşık karbonat kullanmak yeterli.

Bir bardak sirkeyi 40 dereceye kadar ısıtın. İçine bir yemek kaşığı Karbonat ekleyip karıştırın.

Karbonatlı sirkeli tuvalet temizleyici karışımı klozetin iç kısımlarına denk gelecek şekilde dökün. Dilerseniz sprey şişe ile iyice dağıtabilirsiniz. Klozetin kapağını kapatın ve 1-2 saat bekletin. Süre bitiminde birkaç kez sifonu arka arkaya çekin.

Derleme: Ulusal.com.tr