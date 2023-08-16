Eyvah anahtarı kapının arkasında mı unuttunuz? Çilingir çağırmadan kapı açma yolları

Hemen hemen herkesin başına gelen anahtarı kapının üzerinde unutup kapıyı kapatma olayının sonucu çilingir çağırmaya kadar gider. Ancak anahtarı kapının arkasında unuttunuz diye telaşa kapılmayın. İşte çilingir çağırmadan en zorlu kapıları açan yöntemler...

Eyvah anahtarı kapının arkasında mı unuttunuz? Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Anahtarı kapıda unutup kapıyı kapatanlar artık telaşlanmasın çilingir çağırmadan kapıyı açmanın en iyi yollarını sizler için araştırdık. Anahtar delikte unutulduğunda yeniden açması biraz zahmetli olur. Bunun için çoğu kişi hemen çilingir çağırır. Bu da biraz masrafa neden olur. Bu durumu yaşamamanız için bazı yöntemler var.

çilingir çağırmadan kapı açma

İŞTE ÇİLİNGİR ÇAĞIRMADAN EN ZORLU KAPILARI AÇAN YÖNTEMLER...

En sık kullanılan yöntemlerden biri sert bir kredi kartıdır. Kilit kısmının ağzındaki açma yerine koyularak itilir. Bu yöntemde kartı kilidin ortalama üst kısmından alt kısmına doğru çekmek lazım.

çilingir çağırmadan kapı açma

Bunun yanı sıra bir pet şişeyi de kare kesip aynı işlem sağlanabilir. Ancak bu durumlarda bazen kilit kısmı çok dar olduğundan dil denilen kısmın açılması oldukça zordur. Bu yüzden bu alana zeytinyağı ya da makine yağı dökerek yumuşatmak lazım.

çilingir çağırmadan kapı açma

Öte yandan anahtar deliğine iki uzun imce demir sokun. Bunları açma yerine göre çevirin. En son ihtimal ise kilitteki tüm vidaları sökün kapıyı geriye doğru itekleyin. Bu da kapıyı açmanıza yardımcı olur.

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