Farklı ocak türleri ve ocak gözleri nasıl temizlenir? Ocaktaki yağ ve pas lekeleri en kolay nasıl çıkar?

Mutfakların vazgeçilmezi ocakları, her gün defalarca kez yemek yaparken, ısıtırken, içecek hazırlarken kullanıyoruz. Dolayısıyla ocaklar çok kısa sürede yağ lekeleri, yemek artıkları ve kirlerle kaplanabiliyor. Bu durum hem görüntü açısından rahatsız eder hem de ocakların performansını azaltır. Bu nedenle, ocak temizliği sık ve düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

FARKLI OCAK TÜRLERİ VE OCAK GÖZLERİ NASIL TEMİZLENİR? OCAKTAKİ YAĞ VE PAS LEKELERİ EN KOLAY NASIL ÇIKAR?

İnox Ocaklar İçin Bebek Yağı

İnox ocaklar artık birçok evde kullanılıyor. Temizlik sırasında uygun maddeler kullanmak önemlidir. Renk açıcı deterjanlar kullanmamalısınız. Çamaşır suyu veya sirke gibi aşındırıcı maddeler, inox ocaklar için uygun değildir. Bu nedenle, bebek yağı kullanarak inox ocakları temizlemek daha iyidir. İnox ürünler için özel olarak üretilmiş deterjanlar da tercih edilebilir.

Seramik Ocaklar İçin Diş Macunu & Mikrofiber Bez

Seramik ocaklar şık görünümleriyle bilinir, ancak temizlikleri zor olabilir. Leke oluştuğunda hemen temizlemeye özen gösterin. Bulaşık telinden kaçının ve nemli bir mikrofiber bezle silin. Leke oluşan bölgelere diş macunu sürüp nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Çelik Ocaklar İçin Limon & Sirke Gücü!

Çelik ocakları temizlerken sirke veya limon suyu kullanabilirsiniz. Çelik ocaklar uzun ömürlüdür ve su ve yağ lekelerini temizlemek için doğal malzemeler tercih edilebilir. Limon suyu çelik ocaklara zarar vermez, bu nedenle güvenle kullanabilirsiniz.

Emaye Ocaklar İçin Etkili Formül

Emaye ocaklar dayanıklıdır, ancak aşındırıcı temizleyicilerden kaçının. Emaye ocakları temizlerken, yüzeylere çok fazla baskı yapmaktan kaçının. Çamaşır sodası, sirkeli su veya limonlu su gibi doğal temizlik malzemeleri kullanabilirsiniz.

İndüksiyonlu Ocaklar İçin Hassas Bakım

İndüksiyonlu ocakların hassas göstergeleri vardır. Cam yüzeyli oldukları için sert bezler veya teller kullanmaktan kaçının. Temizlik sonrası iyice kurumasını sağlayın.

Ocak Gözleri Temizliği İçin Doğal Karışım

Ocak başlıkları nasıl temizlenir, ocak aparatları nasıl temizlenir ve ocak gözleri nasıl temizlenir diyenlere şimdi etkili bir karışım öneriyoruz. Bu karışımın içinde bekleyen ocak gözleri, üzerindeki kiri ve pası anında atacaktır. Evdeki malzemeler ile kendi deterjanınızı oluşturmanız için işte yapmanız gerekenler:

Malzemeler:

1 su bardağı sirke

1 fincan limon tuzu

1 yemek kaşığı sabun rendesi

1 litre sıcak su

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir tencere içinde karıştırın ve limon tuzunun erimesini sağlayın.

Ocağın gözlerini tek tek bu karışımın içine atın. Kiri suyun rengini değiştirecektir. Bu temizlendiğine işarettir.

5 dakika kadar tencerenin içindeki suyu kaynatın. Bu esnada yağlar da çözünecektir.

Ardından bir süzgeçle ocak gözlerini dışarı alın.

Soğuk sudan geçirip bulaşık süngeri ile gözleri temizleyin ve kurumasını bekleyin.

Kuruduktan sonra ocak gözlerini yerine yerleştirebilirsiniz. Islak şekilde kullanmayın.

Temizliğin Efendisi Karbonat İle Kirleri Sökün!

Karbonat ve limon suyu kullanarak ocaklarınızı temizleyebilirsiniz. Kirleri çıkarmak için karbonatı ocak yüzeyine serpin, üzerine limon suyu dökün ve temizleyin. Cam ocak temizliği için de karbonat kullanabilirsiniz.

Buhar Yöntemi

Buhar temizleyiciyi ocak yüzeyine uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Buharla yumuşayan kirleri fırçayla kolayca çıkarabilir ve süngerle temizleyebilirsiniz.