Fincandaki çay lekesini dakikalar içerisinde çıkarıyor!

Sıcak bir içeceği içtikten hemen sonra fincan temizlenmezse, çaylarda bulunan tanenler nedeniyle fincanlar ve kupalarda kahverengi lekeler oluşabilir. Aslında fincanların temizlenmesi için yıkanması yeterliyken bu lekeler hala pis oldukları izlenimine neden olabilir. Temizlik uzmanları ise çamaşır suyuna bile gerek kalmadan bu durumla nasıl baş edebileceğinizi anlatıyor.

PROTEZ TEMİZLEME TABLETLERİ

Protez temizleme tabletleri kupaları temizlemek için harika bir çözüm olabilir. Özellikle el yapımı fincanlar oldukça hassas olabilir ve çamaşır suyu kullanımı onlara zarar verebilir. Bunun yerine protez temizleme tableti ve sıcak su kullanabilirsiniz. İkiliyi bir kaba alın ve lekeli fincanı içerisinde bekletin. Ardından normal şekilde yıkayın ve tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Bir başka yöntem olarak da fincanın içerisine sıcak su doldurabilir ve tableti içerisine atarak çözülmesini bekleyebilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu yöntem sayesinde fincanlarınız ilk günkü haline dönecek.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ

Eğer protez temizleme tabletiniz bulunmuyorsa aynı şekilde bulaşık makinesi tableti de kullanmanız mümkündür. Bulaşık makinesi tabletleri, sert suyla mücadele etmek, lekeleri çıkarmak ve yağı çözmek için tasarlanmıştır, bu nedenle kupa izleri için mükemmeldir.