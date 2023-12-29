Gerçek Kestaneyle Çin Kestanesi Arasındaki Farklar Nelerdir? Çin Kestanesi Nasıl Ayırt Edilir? Kestane Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler?
Kestane alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Tezgahta sahteciliğin arttığı şu dönemde kestane seçerken hangi özelliklere bakıyorsunuz? Çin kestanesi nasıl ayırt edilir? Gerçek kestaneyle Çin kestanesi arasındaki farklar nelerdir? İşte Çin kestanesinin özellikleri…
Sahte kestane yani Çin işi kestane satışının arttığı şu dönemde kestanelerinizi doğru seçmeye özen gösterin! Peki, kestane alırken nelere dikkat etmelisiniz? Sahte kestane yemek istemiyorsanız kestane seçerken bunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz! İşte Çin kestanesinin belirgin özellikleri…
Çin kestanesi yani sahte kestane, diğer kestane türlerine göre çok daha uygundur. Kestane seçerken uygun olma özelliğini de göz önünde bulundurarak kestanelerinizi seçin ve alın.
Çin kestanesi, diğer kestane türlerine göre kötü kokar. Kestanelerinizi seçerken kokusuna dikkat edin. Aynı zamanda pişirirken ve piştikten sonrada kokusunu kontrol edin! Kestaneniz kötü kokuyorsa anlayın ki sahte kestane tüketiyorsunuz!
Çin kestanesinin içi tohumludur. Bu özelliğe oldukça dikkat edin! Kestanelerinizi keserken içinin tohumlu olup olmadığını kontrol edin.