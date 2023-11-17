Gıdalarınızın Son Kullanma Tarihi Geçti Diye Üzülmeyin! Son Kullanma Tarihi Olmayan Gıdalar!
Tarihi geçmiş gıdaların bazılarını kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız. Tarihi geçmiş bazı gıdaları, uygun saklama koşullarında sakladığınız sürece tüketebilirsiniz. İşte son kullanma tarihi olmayan gıdalar…
Bal
Bal, uzun süre saklanabilen ve son kullanma tarihi olmayan gıdalar arasındadır. Balınızın tarihi geçtiyse; acaba bozuldu mu diye düşünmenize gerek yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Tuz
Tuz, mutfakta sıklıkla tükettiğimiz gıdalar arasındadır. Tuzunuzun bozulduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Çünkü tuz, son kullanma tarihi olmayan gıdalar arasında. Tuzunuzun tarihi geçtiyse; acaba bozuldu mu diye düşünmenize gerek yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Toz Şeker
Şekerde tuz gibi mutfakta sıklıkla kullandığımız gıdalar arasındadır. Şeker, son kullanma tarihi olmayan gıdalar arasındadır. Şekerinizin tarihi geçtiyse; acaba bozuldu mu diye düşünmenize gerek yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Kuru Fasulye
Kuru fasulye, vazgeçilmez bakliyatlar arasındadır. Kuru fasulyenin son kullanma tarihi bulunmamaktadır. Eğer kuru fasulyenizin son kullanma tarihi geçtiyse endişelenmeyin. Kuru fasulyenizi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.