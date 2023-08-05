Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için tamamen doğal 3 çözüm

Hamam Böcekleri ve Karıncalar Neden Eve Gelir? Evimiz, günlük hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak bazen, istenmeyen konukların evimize girmesiyle canımız sıkılabilir. Bu konuklar arasında en sık rastlananları ise hamam böcekleri ve karıncalardır. Peki, bu canlılar evimize neden gelir? İşte, hamam böcekleri ve karıncaların evimize gelme sebepleri:

Hamam Böcekleri

Hamam böcekleri, sıcak ve nemli ortamları severler. Bu nedenle, evimizdeki banyo, mutfak ve lavabo gibi nemli alanlarda sıkça görülebilirler. Ayrıca, evimizdeki gıda artıkları da hamam böceklerinin ilgisini çeker. Hamam böcekleri, evimize girdikten sonra hızla üreyebilirler ve birkaç hafta içinde büyük bir koloni oluşturabilirler.

Karıncalar

Karıncaların evimize girmesinin birçok sebebi olabilir. Bunların başında, yiyecek arayışı gelir. Evimizdeki gıda artıkları, karıncaların ilgisini çeker ve koloniler halinde evimize girerler. Ayrıca, evimizdeki nemli alanlarda da karıncaların görülme sıklığı artar. Karıncalar, evimize girdikten sonra hızla üreyebilirler ve kolonileri büyüyebilir.

Hamam Böcekleri ve Karıncalardan Nasıl Kurtulabiliriz? Haberciniz sitesinde yer alan haberde karıncaları ve hamamböceklerini uzak tutan yöntemler paylaşıldı.

Yaz mevsiminde evde veya bahçe fink atan böcekler oldukça yaygın bir sorundur ve herkes bu sorunu çözmek ister. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle terasta veya odalarda istenmeyen misafirleri bulma ihtimali de artar. Ayrıca kir, yemek artıkları ve açık pencereler, hamamböceği ve karıncaların ortaya çıkmasına ve gerçek istilalara neden olabilir.

Mutfakta, banyoda veya terastaki bitkilerin arasında bu korkunç küçük hayvanların yumurtalarını ve dışkılarını bulmamız daha da tehlikelidir. Hastalık için potansiyel bir taşıyıcı olduklarından, sağlığımız ve bitkilerin sağlığı için tehlikeli olabilirler. Ayrıca, onları evde ve evin çevresinde bulmak hiç hijyenik değildir ve bu böcekler doğal yollar ile derhal ortadan kaldırılmalıdır.



Genel olarak, çoğu hamamböceği ve karıncaları kalıcı olarak ortadan kaldırmak için zehirlere, yemlere veya tuzaklara başvurulur ancak evcil hayvanlarımız varsa onlara zarar vermemek için bunlardan kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine, sorunun üstesinden gelmek için bazı doğal çözümler kullanabilir ve ayrıca aylık giderlerden tasarruf edebiliriz.

Büyükannelerimiz, bu dayanılmaz böcekleri uzak tutmak da dahil olmak üzere çeşitli sorunları çözmek için sirke kullanırdı. Sirke doğal bir kovucudur ve kokusu da haşereleri uzak tutar. Bu nedenle çoğu kişi hala evin en kuytu bölgelerinde ve daha fazla böceğin bulunduğu dış noktalarda sirke döküyor.



Sirkeyi direkt olarak zeminlere damlatmanın yanı sıra pamuğa birkaç damla damlatıp stratejik noktalara bırakmak da bir alternatiftir. Tabii ki böcekleri kovalamak için evi her zaman temiz ve parlak tutmamız gerekecek, ama hepsinden önemlisi mutfağı kirli ve kırıntılarla dolu tutmanız tavsiye edilmez. Ayrıca hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için sirke yerine evde ve dışarıda hoş bir koku veren kovucular kullanabiliriz.

KOKULU KOVUCULAR



Gereksiz israfı da önleyerek yararlanılacak ilk doğal unsur, daha fazla etkinlik için genellikle birkaç diş sarımsakla karıştırılan salatalık kabuğudur. Hamamböceklerinin barındığı köşelere taze atılmış kabukları koymanız yeterli, yoğun koku onlar için caydırıcı olacaktır. Kabuklar karakteristik kokularını kaybeder kaybetmez atın ve yenileriyle değiştirin.



Oldukça ucuz ve zararsız bir alternatif de defne yaprağıdır. Onları bir tabağa yerleştirin ve daha fazla hayvanın dolaştığı noktalara, hatta bitkilerin yanına, mutfak pervazına, giderlerin yanına yerleştirin. Ayrıca bu durumda, güçlü bir kovucu elde etmek için küçük sarımsak parçaları ekleyebiliriz.

Biberiye esansiyel yağı veya taze bir dal biberiye, sadece odalara koku vermek için değil, aynı zamanda bu böcekleri etkili bir şekilde uzak tutmak için istila edilmiş köşelerde de kullanıyoruz. Yoğun ve karakteristik koku, evi hoş kokulu bırakarak istilaları önleyecektir.