Haşlanmış Yumurta Ne Kadar Dayanır? Haşlanmış Yumurta Bozulur mu?

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan yumurta, farklı pişirme metotları uygulanarak farklı şekillerde servis edilebilmekte. Peki haşlama yöntemi kullanılan yumurta ne kadar dayanır? Haşlanmış yumurta bozulur mu? Detaylar yazımızda!

YUMURTA SEVERLER DİKKAT! HAŞLANMIŞ YUMURTA BOZULUR MU!

Yumurta yenilebilirlik açısından gıda yumurtaları ve kullanılmış yumurtalar olmak üzere iki çeşittir. İnsan tüketimi için üretilen yumurtalar tavuk, hindi, ördek, bıldırcın gibi kuşların dişilerinin yumurtlamasıyla elde edilir. Yumurtanın ana kısmı, embriyonun geliştiği ve beslendiği sarısıdır. Sarı kısım protein, yağ, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Yumurtanın beyazı ise protein bakımından zengindir.

Türkiye'de en çok tüketilen yumurtalar, tavuk yumurtalarıdır. Hindi yumurtaları, ördek yumurtaları ve bıldırcın yumurtaları ise tavuk yumurtasına kıyasla daha az tüketilir. Protein, yağ, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan yumurtanın besin değeri, pişirme yöntemine göre değişebilir. Bir büyük yumurtada yaklaşık 6 gram protein bulunur. Yumurtada bulunan protein, vücudun kas gelişimi ve hücrelerin onarımı için gereklidir. Bir büyük yumurtada yaklaşık 5 gram yağ bulunur. Yumurtanın yağı, sağlıklı yağlar olan doymamış ve çoklu doymamış yağlardan oluşur. Haşlama, kızartma, tavada soteleme ve çırpma gibi farklı yöntemler kullanılarak pişirilebilir. Peki haşlanmış yumurta bozulur mu? Sizler için cevaplıyoruz!

İYİ HAŞLANMIŞ YUMURTA BOZULUR MU!

Haşlanmış yumurta oldukça lezzetli ve besin değeri yüksek bir gıda ürünüdür. Haşlanmış yumurta her ne kadar pişirilmiş bir ürün olsa da uygun koşullarda saklanmadığında bakteriler tarafından kontamine olabilir. Bu kontaminasyon da haşlanmış yumurtanın bozulmasına sebep olur. Yumurtada üreyen bakteriler, yumurtada gıda zehirlenmesine neden olabilecek toksinler üretebildiğinden çok tehlikeli olabilir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA NE KADAR DAYANIR!

Haşlanmış yumurtanın buzdolabındaki raf ömrü, pişirildikten sonraki 3-4 gündür. Ancak, gıda zehirlenmesi riskini ortadan kaldırmak için haşlanmış yumurtaları mümkün olduğunca çabuk tüketilmesi gerekmektedir. Haşlanmış yumurtanın bozulduğunu gösteren bazı belirtiler şunlardır: