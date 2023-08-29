Her gün bir kase kuru üzümlü süt yerseniz ne olur? Kuru üzüm ve süt tüketmenin faydaları
Kuru üzümlü süt, içeriğindeki besin maddeleriyle kemik sağlığından kanser riskinin azaltılmasına kadar geniş bir yelpazede sağlık avantajları sunuyor. Sağlığını önemseyenler için yazdık: Her gün bir kase kuru üzümlü süt yerseniz ne olur? Kuru üzüm ve süt tüketmenin faydaları
Beslenme uzmanlarına göre, kuru üzüm demirin yanı sıra A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri, potasyum, fosfat, kalsiyum fosforik asit minerallerini içeriyor.
Yetkililer, özellikle çocuklarda kan basıncının düzenlenmesi, kemik gelişimi, bilişsel faaliyetlerin desteklenmesi, bağırsak problemlerinin çözümü ve iltihabi hastalıkların önlenmesi gibi bir dizi durumda kuru üzümün son derece faydalı bir gıda olduğunu belirtiyor.
Yetkililer, özellikle çocuklarda kan basıncının düzenlenmesi, kemik gelişimi, bilişsel faaliyetlerin desteklenmesi, bağırsak problemlerinin çözümü ve iltihabi hastalıkların önlenmesi gibi bir dizi durumda kuru üzümün son derece faydalı bir gıda olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, kuru üzümün demir bakımından zengin bir kaynak olduğu ve bu nedenle anemi tedavisinde etkili bir çözüm olduğu belirtiliyor. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekleyen bu meyve, yüksek bakır içeriği ile dikkat çekiyor.