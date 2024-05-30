Hızlıca bozulan domateslere çare bu haberde!
Pazar tezgahlarının çeşit çeşit domates türleri ile dolduğu bu günlerde siz de kışlık domatesinizi dondurucuya koymaya başlayabilirsiniz. Peki, domates nasıl saklanır? İşte hayat kurtaran bilgiler...
Soslara katabileceğiniz domates püresini buzlukta saklamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz:
Domatesi rendelemek yerine blenderdan geçirecekseniz öncelikle kabuklarını soyabilirsiniz. Böylece soslarda kabuklar pütür halinde görünmez. Kabukları kolay bir şekilde soymak için öncelikle domatesleri kaynayan suya koyun ve yaklaşık 2-3 dakika bekletin. Bir maşa yardımıyla aldığınız domatesleri soğuk suya koyun. Soğuyan domateslerin kabuklarını artık kolaylıkla soyabilirsiniz.
Domatesleri blender yardımı ile püre haline getirin. Püre domatesi bir buzdolabı poşetinin içine döküp poşeti düzleştirerek buzluğa kaldırabilirsiniz.
Gelelim ¨Menemenlik domates kavanozda nasıl saklanır?¨ sorusunun cevabına. Hafta sonu kahvaltılarında menemen lezzetini özlememek için şu malzemeleri hazırlayabilirsiniz:
2 kilo domates
Yarım çay bardağı Komili Natürel Sızma Zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Malzemeleriniz hazırsa pratik bir domates konservesi yapımı için şu adımları takip edebilirsiniz:
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp küp doğrayın ya da blenderdan geçirin.
Derin bir tencerenin içerisine domatesleri, zeytinyağını ve tuzu koyun.
Karışımı orta ateşte yaklaşık 1 saat ara ara karıştırarak pişirin.
Domates konservesi karışımını daha önce kaynar suyla temizlediğiniz cam kavanozlara dökün.
Kapağını kapattığınız kavanozları ters çevirin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuyan domates konservelerini karanlık ve serin bir mutfak dolabında saklayabilirsiniz.
Buzlukta domates saklamanın kolay yollarından birisi olan bütün ya da dilim halinde muhafaza için şu adımları takip edebilirsiniz:
Kabuğunu soymadan domatesleri halka halinde dilimleyin. Geniş bir tepsiye dilimleri dizin ve tepsiyi buzluğa koyun. Buzlukta donan dilimleri bir bıçak yardımı ile tepsiden ayırarak buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Pizzaların üzerini süsleyecek dilim domatesler hazır oldu bile.
Sulu yemeklerin içerisine koymak için ise domatesleri elma dilim doğrayıp buzdolabı poşetlerinin içerisine koyabilirsiniz. Çözünmesini beklememek için de poşetlere sadece tek yemekte kullanılabilecek miktarda domates koymaya dikkat edebilirsiniz.