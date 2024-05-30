Hızlıca bozulan domateslere çare bu haberde!

Buzlukta domates saklamanın kolay yollarından birisi olan bütün ya da dilim halinde muhafaza için şu adımları takip edebilirsiniz:

Kabuğunu soymadan domatesleri halka halinde dilimleyin. Geniş bir tepsiye dilimleri dizin ve tepsiyi buzluğa koyun. Buzlukta donan dilimleri bir bıçak yardımı ile tepsiden ayırarak buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Pizzaların üzerini süsleyecek dilim domatesler hazır oldu bile.

Sulu yemeklerin içerisine koymak için ise domatesleri elma dilim doğrayıp buzdolabı poşetlerinin içerisine koyabilirsiniz. Çözünmesini beklememek için de poşetlere sadece tek yemekte kullanılabilecek miktarda domates koymaya dikkat edebilirsiniz.