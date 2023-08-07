İbn-i Sina'dan asırlık sarımsak uyarısı! Meğer yıllardır yanlış tüketiyormuşuz

Aksam.com.tr'de aktarılanlara göre; Bilim dünyasına yön veren İbn-i Sina, şifa kitaplarında en fazla sarımsaktan bahsetmiş. İçeriğinde yüksek oranda antibiyotik mineraller barındıran sarımsak hakkında İbn-i Sina'nın uyarıları herkesi şaşırttı.

İbn-i Sina'nın uyarısına göre yıllardır sarımsağı yanlış tüketiyormuşuz. Faydalarını tam elde etmek için sarımsağın közlenmesi gerektiğinin altını çizen hekimlerin piri, bu formunun vücuttaki yağları bile yaktığını belirtti.

PEKİ KÖZLENMİŞ SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?



Sarımsak közlendiğinde içeriğindeki antibiyotik oranını tam olarak ikiye katlar. Isıya bağlı artan antibiyotik, vücuttaki kanı yağlardan arındırarak kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bu da kalp ve damarların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Öte yandan közlenmiş sarımsak kan dolaşımını dengeleyerek kalp ritmini düzenler. Kalp ritmi düzgün çalışan bir vücut sisteminde sinir hücreleri daha verimli olur. Sinir sisteminin verimliliği de beyni etkiler. Yani bir diş közlenmiş sarımsak vücutta kelebek etkisine neden olur.

Yapılan araştırmalarda İbn-i Sina'yı haklı çıkardı. Közlenmiş sarımsak vücuttaki yağ depolarını hızla yakar. Kabızlık sorunu yaşayanların sık sık közlenmiş sarımsak tüketmesi önerilir.

Közlenmiş sarımsak vücutta iltihap ve enfeksiyona dair atık bırakmaz. Vücuttaki tüm enfeksiyonu ve iltihabı söker atar. Vücudun mineral ve vitamin kaynağı olan közlenmiş sarımsak, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda dengesizleşen hormonal sıkıntıları minimuma indirir.

SARIMSAKLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER

1. Sarımsak, soğan ve pırasa gibi Allium ailesine ait bir bitkidir. Bu bitkilerin ortak özelliği, içerdikleri kükürt bileşikleridir.

2. Sarımsak, tarih boyunca sadece bir baharat olarak değil, aynı zamanda tıbbi amaçlar için de kullanılmıştır. Antik Mısır'da sarımsak, kalp hastalıkları ve enfeksiyonlar gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır.

3. Sarımsak, antibiyotik özellikleri nedeniyle enfeksiyonlarla mücadelede oldukça etkilidir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını koruyabilir.

4. Bazı insanlar, sarımsağı çiğneyerek veya yutarak kötü kokusundan dolayı kaçınırlar. Ancak sarımsağın kokusunu azaltmak için, sarımsağı kesmeden önce birkaç dakika boyunca suda bekletmek veya limon suyu eklemek gibi yöntemler kullanılabilir.

5. Sarımsak, dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Çin, Hindistan ve Kore gibi ülkelerde sarımsak, yemeklerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

6. Sarımsağın farklı çeşitleri vardır ve her biri farklı bir tat ve aroma verir. Bazıları daha tatlı ve hafifken, bazıları daha keskin ve yoğundur.

7. Sarımsak, taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Kurutulmuş sarımsak, taze sarımsaktan daha yoğun bir lezzet verir ve daha uzun süre saklanabilir.