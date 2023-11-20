Kış aylarında ısınma sistemlerini kullanırken karşılaşılan yaygın sorunlardan biri peteklerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı gereken verimin alınamaması şeklinde karşımıza çıkar. Peteğin havasını almak, ısınma sistemlerinin verimli çalışması için önemlidir ve bu işlem, özel ekipmana gerek duymadan kolayca gerçekleştirilebilir. İşte peteklerin havasını almak için basit adımlar:

Isınmayan Petekleri Bu Yöntemle Düzeltin Maksimum Verim Alın! Petek Üstü Neden Isınmaz? Peteklerin Havası Nasıl Alınır?

Peteğin Hava Yaptığı Nasıl Anlaşılır? Genellikle evlerde kombi bulunmaktadır ve ısınmak için peteklere ihtiyaç duyulur. Panel petekler, inceliği ve şık görüntüsü nedeniyle sıkça tercih edilen petek türlerindendir. Zamanla, kalorifer tesisatında biriken hava, peteklerde birikir ve bu durum peteğin üst kısmının soğuk, alt kısmının ise sıcak olmasına neden olur, hava aldığını buradan anlayabilirsiniz.

Panel Petek Hava Alma: Panel peteklerin havası, pürjör vanası kullanılarak alınır. Pürjör vanası, ısınma sistemlerindeki peteklerde biriken havanın tahliye edilmesini sağlayan önemli bir parçadır. Bu vananın doğru kullanımı, peteklerin daha verimli çalışmasına ve ısınma sistemlerinin daha etkili olmasına yardımcı olur. Pürjör vanası genellikle peteğin alt kısmında bulunur ve bu vananın açılmasıyla birlikte peteğin içindeki hava dışarı atılır. Pürjör vanası genellikle peteğin vanasının ters istikametindedir. Pürjör vanası çeyrek tur çevrilerek peteğin içindeki hava dışarı atılır. Bu işlemi yapmadan önce peteğin altına bir leğen konmalıdır, çünkü peteğin içindeki su çıkabilir.

Döküm Petek Havası Alma: Döküm peteklerde havayı almak biraz daha farklı olabilir. Pürjör vanası peteğin içinde kalabilir, bu durumda düz tornavida kullanmak daha kolay olabilir. Ayrıca, peteğin vanasındaki rekoru gevşetmek de hava alma işlemini kolaylaştırabilir.

Alurad Petek Havası Alma: Alüminyum peteklerin havası da pürjör vanası kullanılarak alınır. Ancak, alüminyum peteklerin daha hassas olduğunu unutmamak önemlidir. Pürjör vanası çok sıkılmamalı, aksi takdirde peteğin çatlaması riski olabilir.

Kombi Açıkken Petek Havası Alma: Kombi açıkken peteğin havası alınabilir, ancak kombinin basıncının düşmemesi için su takviyesi yapılmalıdır. Tüm peteklerin havası alındığında kombi basıncı kontrol edilmeli ve bir barın altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Yerden Isınma Sisteminin Havasını Alma: Yerden ısıtma sistemlerinde petek olmamasına rağmen, hava birikimi olabilir. Kolektörde bulunan pürjör vanası gevşetilerek yerden ısıtma sisteminin havası alınabilir.

Isınma sisteminizin düzenli olarak havasını almak, daha etkili bir ısınma sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Bu adımları uygulayarak peteklerinizin daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.