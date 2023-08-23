Jilet gibi gömlek ve pantolonların bilinmeyen yöntemi! Stresinizi azaltan ütü yapmadaki teknik

Ütü yaparken en zahmetli işlerden biri de sürekli diğer yöne çevirerek kırışmaları önlemektir. Adeta stres haline getiren ütü yapma işini kolaylaştıracak yöntemi sizler için araştırdık. Ütü yapımını hem zevkli hem de kolaylaştıran bu yöntemi not alın.

Kumaş yapısından ütülenecek malzemenin dikimine kadar her şey ütü için çok önemlidir. Bu yüzden bazı kumaşları özellikle kur temizlemeye götürüyoruz. Ancak bu da ayrıca bir masrafa neden olur. Tüm bunların sorununu azaltan yöntemi ise yılların ev kadınları çoktan çözmüş.

ÜTÜ YAPIMINI KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEM!

Ütü yaparken mutlaka kıyafetlerinizi yumuşatıcı ile yıkayın.

Ütüyü yapmadan öncede kıyafetleriniz hafif nemli olabilir.

Bu da ütü yapmanızı daha kolay getirir.

Ancak en iyi ütü yöntemi:

Ütü masasının üzerine alüminyum folyo koyun.

Bu malzeme sayesinde yaptığınız kıyafeti arkalı önlü yapmak yerine tek seferde jilet gibi dümdüz yapıyor.

Ütü yapma sürenizi en az yarı yarıya indirir. Bununla beraber ütünün içine bir miktar yumuşatıcı eklerseniz. Kıyafetleri ütülerken çıkan buhar daha yumuşak doku sağlar.

Kıyafetlerinizi makinada yıkarken mutlaka kendi derecesinde yıkayın. Bu ütü işinizi de kolaylaştırır.

Bununla beraber en büyük etken ise kıyafetlerinizin kumaş yapısıdır. Folya hangi kumaş olursa olsun ısı düzeyini alttan üstten artmaya yardımı olarak düzeltir. Bu yüzden saten gibi kumaşlarda ütü derecesini kısmanız daha sağlıklı olacaktır.