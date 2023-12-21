Kar Ve Pekmez Karışımı Yenir Mi? Karsambaç Nedir?

Daha önce karın üzerine pekmez döküp yemiş miydiniz? Küçük büyük demeden herkes karın üzerine pekmezi döküp yer. Peki kar ve pekmez karışımını yemek sağlıklı mı? İşte detaylar...

Kar Ve Pekmez Karışımı Yenir Mi? Karsambaç Nedir?

Dışarıda karın yağdığını gören ya kaymaya iniyor ya da karın üzerine pekmez döküp yemeye... Ülkemizin dört yanında yenilen bu tatlı Adana'da bici bici olarak bilinmektedir. Peki karlı pekmez yemek sağlık mı? Karlı pekmez nasıl yapılır? 

Karlı Pekmez Tarifi;

  • 1 kase temiz kar
  • 2 yemek kaşığı dut veya üzüm pekmezi

Hazırlanışı;

  • Karsambaç olarak da bilinen kar ve pekmez karışımında dikkat etmeniz gereken ilk şey, karın temiz olduğudur. 
  • Bir kase karın üzerine pekmezi gezdirin ve kaşıkla yavaşça karıştırın.

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Karsambaç Yemek Sağlık Mı?

Uzmanlara göre yağan ilk karı tüketmek sağlıksız olabilir. Bunun nedeni ise şehirlerdeki hava kirliliği bakteriye yol açabilir. Onun dışında yüksek dağlara ve köylere yağan karlar temizdir. 

Ayrıca kar ve pekmez karışımı grip ve enfeksiyonlu hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir. 

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