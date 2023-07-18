Kararmış çaydanlığı ayna gibi yapan yöntem! Ovalamadan 5 dakikada sonuç

Mutfakta en çok kullanılan malzemelerden biri olan çaydanlıklar çok hızlı kararır. Yüksek ateş ya da uzun süre içinde dem kalmasıyla kararan çaydanlıkları çöpe atmadan önce bu yöntemi deneyin. İlk aldığınız gün gibi yepyeni hale getiren bu yöntemde kimyasal yok. Bu yüzden çaydanlıklardan çizilme ya da buğulu bir görüntü oluşmaz. Çaydanlığı koruyan bu yöntem sayesinde kararmadan kolayca kurtulabilirsiniz.

KARARMIŞ ÇAYDANLIĞI AYNA GİBİ YAPAN YÖNTEM!

Limon tozu ve karbonat tam bir çözelti maddedir. Bu iki karışım sayesinde kararma hızla gider. Bir süngerin üzerine karbonat ve limon tozu dökün. Bu süngerle çaydanlıklarınıza sürün. Ancak ovalamayın. 5 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

Bunun yanı sıra beyaz sabun sirke karışımı da kararmış çaydanlıkları hem temizler hem de çizilmelerini engeller. Çaydanlığın içine sirke ve beyaz sabun koyun. Ilık suyla doldurun. 5 dakika sonra yıkayın.

Aleo vera karbonat karışımı çaydanlıkları hem parlatır hem de uzun ömürlü kullanımı sağlar. Kimyasal içermediğinden çaydanlık kullanıldıkça hasar vermez.

Çamaşır yıkama tozu, tam bir kararma önleyicidir. Çamaşır yıkama tozunu çaydanlığa dökün ve süngerleyin. Ancak ovalamayın ki çizilmesin. Ardından ılık suyla yıkayın.