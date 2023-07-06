Karınca istilaları başladı! Öldürmeden karıncalar nasıl evden uzaklaştırılır?

Kış boyu yuvalarında yaşamak için yazın yiyecek toplayan karıncalar toprak üstüne çıkıyor. Sıcaklarda yemek toplamanın en iyi yeri ise mutfaklardır. Kırıntılara şekere karışı zafiyeti olan karıncalar sürü halinde bunların bulunduğu yerlere gelir. Karıncaları öldürmeden kurtarmak isteyenler için çok doğal yollar keşfettik. Karınca yuvalarından ev içindeki her şeye kadar dikkat etmeniz gereken hususları da araştırdık.

İŞTE KARINCALARI EVDEN UZAKLAŞTIRAN DOĞAL YÖNTEMLER

Karıncalar temiz yerlerde yemek toplamayı tercih ederler. Karıncalar en çok keskin kokulardan rahatsız olurlar.

Nane, çay ağacı, lavanta, biberiye gibi bitkilerin yağlarının kokularını alan karıncalar hızla o alandan uzaklaşır. Bu yüzden bir sprey kutunun içerisine sirke ve bu yağlardan koyup karıştırın. İçine yağları da ekledikten sonra karıncaların çıktığı yerlere sıkın.

Tarçın karanfil limon karışımı karıncaların en nefret ettikleri üçlüdür. Tarçın ve karanfil içindeki aromatik koku karıncaların beyinlerini rahatsız eder. Bu kokuları aldıkça karıncalar hızla ortamdan uzaklaşır. Bir daha da o alana girmez.

Karıncaların evinize alışmaması için kırıntıların yerde kalmasına izin vermeyin. Tezgahta yıkanmamış bulaşık ya da çamaşır sepetini göz önünde bulundurmayın.

Keskin bir koku hafızaları olduklarında karıncalar nerede neyin olduğunu hızla keşfedebilir.