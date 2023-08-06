Karpuz içi bu şekildeye sakın yemeyin! Kanser yapıyor...

Karpuz alırken dikkat etmek gerekiyor. Karpuzdaki o çatlak kansere sebebiyet verebiliyor. Forchlorfenuron isimli o madde sağlığa zarar veriyor. İşte sizler için derlediğimiz habere göre karpuz alırken dikkat etmeniz gereken o önemli etken hakkındaki tüm ayrıntılar...

KARPUZUN HIZLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN KİMYASAL MADDE TEHDİDİ

Her yaz mevsiminin başında ‘karpuza şırınga ile şeker enjekte ediliyor’ haberleri çıkıyor, bu haberlere hepimiz aşinayız ama son yıllarda uzmanlar karpuzun içinde bulunan ‘forchlorfenuron’ adlı maddeye karşı da uyarı yapıyor. Bu madde hasadın hızlı büyümesi için kullanılıyor ve karpuzun daha parlak görünmesini sağlıyor. Öte yandan ‘forchloefenuron’ maddesi meyve boyutunu %20 artıran sitokin denilen bir çeşit kimyasal hormon olarak biliniyor, ‘bitki büyüme düzenleyicisi’ olarak isimlendiriliyor.

KANSERE SEBEP OLUYOR

CNN Türk'te yer alan habere göre 'karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.' Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi.

Zararlı olduğunu söyleyenler dışında bu hormonun zararsız olduğunu savunanlar da var; ABD Gıda Dairesi yetkililerine göre bu madde insan ve hayvan sağlığı için bir zarar teşkil etmiyor.

Kansere sebep olduğunu savunanlar ise vatandaşları uyarıyor. Bu hormon maddesi karpuzları olduğundan daha parlak gösteriyor ve meyveyi daha olgun hale getiriyor.

CANLI VE PARLAKSA ANCAK TADI YOKSA DİKKAT!

Üstelik söz konusu hormon yalnızca karpuzda değil başka meyvelerde de karşımıza çıkabiliyor. ‘Forchlorfenuron’ hormonu üzüm ve kiviye de enjekte edilebiliyor. Uzmanlar “Aldığınız meyveler dışardan canlı ve parlak ise ancak kestiğinizde tadı yoksa bu forchlorfenuron hormonuna işaret ediyor olabilir” diyerek tüketicileri uyarıyor. Çünkü meyvelerin hızla büyürken lezzeti azalıyor.

Kansere sebebiyet verdiğini savunanlar tüketicilerin şuna dikkat etmesi gerektiğini söylüyor: Su değeri. Yeterince sulu olmayan karpuzun içeriğinde forchlorfenuron hormonu olma ihtimali yüksek.