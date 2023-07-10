Kaş şekliniz karakterinizi yansıtıyor! İşte en sinirli kişiler

Japon bilim insanları, karakteri ortaya yansıtan vücut uzuvlarından en belirgini yüz, kaş, dudak, burun ve kulak olduğunu belirtiyor. Kaşın aldığı doğal şekil ile karakter arasındaki bağlantı aslında kan akışıdır. Ayrıca gen aktarımıdır. Genlerde bulunan sinirlilik ve yumuşak huylar genlerle geçer. Genler ve DNA dizilimi de vücutta kaş şekli gibi bazı yerlerde kendini belli eder.

Kaş testine bakarak aslında bulunduğunuz karakter halini kolayca keşfedebilirsiniz. Peki kaş şekliniz size ne anlatıyor. İşte çözümlemeli kaş ve karakter arasındaki bağlantı.

HANGİ KAŞ NASIL KARAKTER YANSITIR?

İNCE KAŞ ŞEKLİ

İnce kaş şekline sahip olanlar genellikle özgüven eksikliği yaşarlar. Hem ince kaş hem de düşük kaş olanlar ise topluma kolay kolay karışmak istemezler. Asosyal bir yaşam tarzı olanlar konuşarak kendilerini ifade etmede zorlanırlar. Bazı araştırmalarda ince kaşa sahip olanların kendilerini ifade etme biçimlerinin yazıda daha aktif olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örneğin birçok yazar ve şairin kaşları ince ve düşüktür.

KALIN KAŞ ŞEKLİ

Sinir babası olan kalın kaşlılar en ufak durumda hızla parlarlar. Kendilerini özgürce ifade etseler de aşırı sinirli oldukları için olayı abartırlar. Onlara bir şeyi anlatmak neredeyse imkansız bir hal alır. Kalın kaşlılarda kan akışı fazla olduğundan aslında yanı aynı zamanda çok sıcak kanlıdırlar.

DÜZ KAŞ ŞEKLİ

Olaylara sürekli mantık çerçevesinden bakarlar. Onlar için kalp ve duygular ikinci sıradadır. Kazanmak ve başarmanın altında mantık yatar. Tüm olayları mantık çerçevesinde oturmaya çalışsalar da zorlanırlar. Sürekli mantıklı düşünmek oldukça yorucu olduğundan stresli görünüyorlar.

TEK KAŞ ŞEKLİ

Kaş ortası dolu olan bu yüzden tek kaş dedikleri bu şekille sahip olan kişiler oldukça hayalperestlerdir. Onların hayal dünyası ve hedefleri sürekli imkansız olsa da asla bırakmazlar. Tek kaşlı olmalarındaki en büyük etken ise sıcak ve içten olmalarıdır.

KAVİSLİ KAŞ ŞEKLİ

Lider ve baskıcı olan kavisli kaşlı kişilerin çoğu üst seviyelerde olan kişilerdir. Yerine göre davranmayı seven kavisli kaşa sahip kişiler, sevecen ve espri seviyeleri yüksektir. Ortamda liderlik taslamaktan çok dolaylı olarak lider olurlar.

AYRIK KAŞ ŞEKLİ

En sevgi dolu bireylerdirler. Onlar için eğlence arkadaşlar aile sürekli ön plandadır. Asla ama asla hırslı değillerdir. Ayrık kaşlı kişilerin yüzü kolay kolay asılmaz. Onlar en kötü anda bile mutlu olmanın yolunu bulurlar.