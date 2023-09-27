Kaşıntısı Olanların Çaresi Bu İlaç! Wilkinson Pomad Nedir Ne işe Yarar Nasıl Kullanılır?

Wilkinson Pomad, içeriğinde 1 gramında 0.125 gram Goudron Vegetal ve 0.125 gram kükürt bulunan bir pomattır. Ek olarak, Savonnoir, kalsiyum karbonat, vazelin ve lanolin gibi yardımcı maddeler içerir. Bu pomatın temel işlevi, lokal antiseptik, antipuritik ve antiparaziter etkilere sahip olması nedeniyle sedef hastalığı (psöriasis), egzema ve akne (sivilce) gibi deri sorunlarının tedavisine yardımcı olmaktır.