Kaşıntısı Olanların Çaresi Bu İlaç! Wilkinson Pomad Nedir Ne işe Yarar Nasıl Kullanılır?
Wilkinson Pomad, özellikle kaşıntıya sebep olan cilt hastalıklarına karşı etkili bir tedavi olarak uzmanlar tarafından önerilen bir ilaçtır. Kaşıntısı Olanların Çaresi Bu İlaç! Wilkinson Pomad Nedir Ne işe Yarar Nasıl Kullanılır?
Wilkinson Pomad, içeriğinde 1 gramında 0.125 gram Goudron Vegetal ve 0.125 gram kükürt bulunan bir pomattır. Ek olarak, Savonnoir, kalsiyum karbonat, vazelin ve lanolin gibi yardımcı maddeler içerir. Bu pomatın temel işlevi, lokal antiseptik, antipuritik ve antiparaziter etkilere sahip olması nedeniyle sedef hastalığı (psöriasis), egzema ve akne (sivilce) gibi deri sorunlarının tedavisine yardımcı olmaktır.
Ayrıca, Permetrin gibi parazit öldürücü etki gösteren ilaçlarla uyuz tedavisinde sonuç alınamayan durumlarda Wilkinson Pomad tedavisi (kükürt + vazelin) önerilebilir.
Wilkinson Pomad'ın kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:
Pomatı kullanmadan önce tüm vücudu keseleyerek yıkayın ve iyice kurulayın. Eğer sıcak su ile yıkandıysanız, cildinizin soğumasını bekleyin.
Wilkinson Pomad'ı, boynunuzdan ayak tabanlarına kadar ince bir tabaka halinde ve ilacın tamamen emilmesi için yavaş hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Bu işlemi 3 gün boyunca her gün bir kez yapmalısınız.