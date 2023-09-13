Kebabiyenin faydaları nelerdir? Kebabiye hangi hastalıklara iyi gelir? Kebabiye çayı nasıl demlenir?

Son dönemlerde Türkiye'de popülerleşen kebabiye, diğer adlarıyla "kebabe" veya "Hindistan eriği" olarak bilinir. Bu bitki, hem ilaç hem de baharat olarak kullanılmaktadır. Kebabiye çekirdeği oldukça sert ve parlak bir görünüme sahiptir ve pek çok Uzak Doğu ülkesinde tespih yapımında kullanılır. Kebabiye faydaları nelerdir, neye iyi gelir, çayı nasıl demlenir? İşte bu egzotik bitkinin tüm detayları:

KEBABİYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Ses Kısıklığına İyi Gelir: Kebabiye bitkisinin en büyük faydalarından biri, ses kısıklığına iyi gelmesidir. Bu nedenle halk arasında "müezzin ilacı" olarak da anılır.

Soğuk Algınlığına Karşı Etkilidir: Soğuk algınlığını doğal yollarla hafifletmek isteyenler için kebabiye düzenli olarak tüketilebilir.

Boğaz Ağrısını Hafifletir: Özellikle bal ile birlikte tüketildiğinde, kebabiye boğaz ağrısını kısa sürede hafifletebilir.

Şişen Bademcikleri İndirir: Kebabiye, keçiboynuzu tozu ile bir araya geldiğinde şişen bademcikleri hızla indirebilir.

Öksürüğü Dindirir: Kebabiye tozu, boğazı rahatlatmanın yanı sıra kuru ve inatçı öksürükleri de dindirebilir.

Ağrı Kesicidir: Doğal bir antibiyotik olarak kabul edilen kebabiye, baş ve eklem ağrılarına da iyi gelebilir.

Ağız Kokusunu Önler: Kebabiye, karanfil gibi ağız kokusunu gidermede etkilidir.

Aft Yaralarını Geçirir: Ağız, diş etleri ve damakta çıkan aft yaralarını hafifletebilir. Ayrıca diş eti çekilme riskini azaltmaya yardımcı olur.

İştahı Açar: Kebabiye bitkisini çiğnemek iştahı açabilir, özellikle yemekten birkaç saat önce tüketmek tavsiye edilir.

Mikropları Öldürür: Bağırsaklardaki zararlı bakterileri öldürebilir, sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığı giderir.

Soğuk Havalarda Sıcak Tutar: Kebabiye tozunun sıcaklık artırıcı özelliği sayesinde kış aylarında sıkça tüketilmesi önerilir.

Mide Yanmalarını Hafifletir: Yemeklerden sonra midesi yanma veya ekşiyen kişiler için kebabiye çiğnemek rahatlatıcı olabilir.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Akut faranjit, bel soğukluğu, solunum yolu enfeksiyonları, rinit, bronşit, gastrit ve ülser.

KEBABİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kebabiye bitkisinin çayını demlemek oldukça basittir. İki kişilik bir çay için yaklaşık 7-8 gram kebabiye tozu yeterlidir. Su kaynadıktan sonra kebabiye tozu çaydanlığa eklenir. Birkaç dakika demlendikten sonra servis edilebilir. Beslenme uzmanlarına göre günde bir fincandan fazla kebabiye çayı içilmemelidir.