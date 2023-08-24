Kirlenen süngerleri zehir saçıyor! Canan Karatay uyardı: Onları da temizleyin

Ev temizliği yaparken en sık kullandığımız araçlardan biri olan süngerler, mutfağı, banyoyu ve hatta tuvaleti temizlemek için vazgeçilmez yardımcılardır. Ancak, süngerlerin temizlik esnasında topladığı bakterileri barındırdığını ve özellikle sentetik süngerlerin bakterilerin yuvası haline geldiğini unutmamalıyız. Eğer süngeriniz hızla kirleniyor ve etkili bir temizlik sağlamıyorsa, endişelenmeyin! Süngerlerinizi dezenfekte ederek hem daha uzun süre kullanabilir hem de temizliğinizin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. İşte etkili bir şekilde süngerleri dezenfekte etmek için izleyebileceğiniz adımlar…

BİR SÜNGER NE KADAR SÜRE DAYANIR?

Özellikle sentetik süngerlerin (marketten satın aldıklarımız) bakteri çoğalmasına elverişli bir ortam olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle, sentetik süngerleri 15 günde bir değiştirmek önerilir. Bu sürenin sonrasında süngerlerin etkili bir temizlik sağlaması beklenmemelidir. Ancak süngerleri düzenli olarak dezenfekte ederek, onların ömrünü uzatabilir ve daha sağlıklı bir temizlik sağlayabilirsiniz. Dezenfeksiyon yöntemleri oldukça basittir ve kolaylıkla uygulanabilir.

SÜNGER NEDEN DEZENFEKTE EDİLMELİDİR?

Sentetik süngerler, nem ve bulaşık deterjanının yanlış şekilde çıkarılması sonucunda bakteriler için oldukça çekici bir ortam oluştururlar. Bu nedenle, süngerlerin içinde biriken bakteri ve mikropların çoğalmasını engellemek için düzenli olarak dezenfekte etmek önemlidir.

MUTFAK HİJYENİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTA: BULAŞIK SÜNGERİ

Mutfak hijyeni, sağlığımız açısından son derece kritik bir konudur. Ancak bazen göz ardı ettiğimiz noktalar olabilir. İşte bu noktalardan biri de bulaşık süngeri olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bulaşık süngerinin bakteri ve mikroplar açısından oldukça riskli bir ürün olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, bulaşık süngerlerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer sürekli olarak bulaşık süngeri kullanılıyorsa, belirli aralıklarla yeni bir süngerle değiştirilmesi öneriliyor. Yani, mikropların üremesine fırsat vermemek için süngeri düzenli aralıklarla yenilemek önemlidir.

SÜNGER NASIL DEZENFEKTE EDİLİR?

Süngerleri etkili bir şekilde dezenfekte etmek için özel bir yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntem oldukça basit ve evde kolaylıkla uygulanabilir. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım yapmanız gerekenler:

Malzemeler:

Büyük bir kase veya salata kabı

Beyaz sirke

Su

Adımlar:

Büyük bir kase veya salata kabına beyaz sirke ile suyu karıştırarak dökün. Karışımın üçte biri beyaz sirke, geri kalan kısmı su olacak şekilde hazırlayın.

Süngerleri bu karışımın içine yerleştirin.

Karışımı ve süngerleri bir mikrodalga fırına koyun ve en fazla 30 saniye boyunca ısıtın.

Süngerleri fırından çıkarın ve soğumaları için bir kenara bırakın.

Süngerler soğuduğunda, karışımı iyice durulayarak süngerleri temiz suyla yıkayın.

Bu yöntem, özellikle sentetik süngerler için oldukça etkili bir dezenfeksiyon sağlar. Doğal lifli süngerler için benzer bir yöntem kullanmak gerekmeyebilir.

SÜNGER KULLANIMINDA KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR

Süngerlerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi ve uzun ömürlü olmaları için bazı hatalardan kaçınmak önemlidir. İşte sünger kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Fazla Deterjan Kullanımından Kaçının: Çok fazla bulaşık deterjanı kullanmak, sünger üzerinde bakteri üremesine neden olabilir. Deterjanı ölçülü bir şekilde kullanmaya özen gösterin.

Aşırı Fırçalama Yapmayın: Tencere veya tavaları aşırı fırçalamak, süngerin yıpranmasına neden olabilir. İhtiyaç olduğu kadar fırçalama yaparak süngerin ömrünü uzatabilirsiniz.

Kuru Bırakmayın: Kullanımdan sonra süngeri iyice durulayarak nemli bir ortamda bırakmak, bakterilerin üremesine neden olabilir. Süngerleri kullanımdan sonra kurutarak saklamaya özen gösterin.