Kışı rahat geçirtecek buzluğa koymalık kışlık türlü tarifi! Kışlık türlü ve sebzeler nasıl hazırlanır nasıl muhafaza edilir?

Havalar soğuyor, yaz bitti, tabi kışlık hazırlıkları da süratle başladı. Kışlık hazırlıkları için gerekli buzluk hazırlıkları ve alışverişler yapıldıysa hadi başlayalım! Bugün sizlerle, ev yapımı kışlık türlü tarifini paylaşacağız. Bu tarif, derin dondurucuda saklayabileceğiniz harika bir sebze yemeği seçeneğidir. Hem lezzetli hem de pratik olan bu tarif, taze malzemelerin tadını uzun süre korumanıza yardımcı olur. Böylece kışın da bu lezzetli ve besleyici yaz sebzelerini tüketme keyfine varabileceksiniz. Şimdi, bu nefis tarife geçmeden önce gerekli malzemelere bir göz atalım.

KIŞI RAHAT GEÇİRTECEK BUZLUĞA KOYMALIK KIŞLIK TÜRLÜ TARİFİ! KIŞLIK TÜRLÜ VE SEBZELER NASIL HAZIRLANIR NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Şimdi malzemelere bir göz atalım:

1 kilogram taze yeşil fasulye

1 kilogram patlıcan

4-5 adet domates

Kışlık türlü (derin dondurucu için) tarifinin hazırlanışı için ön uyarı: Öncelikle, kullanacağınız sebzeleri iyice yıkamayı unutmayın.

Fasulyeleri güzelce yıkayın ve uzunluğuna göre 2 veya 3 parçaya bölün.

Temizlenmiş fasulyeleri bir tencereye alın ve rengi dönene kadar karıştırarak buharda pişirin.

Rengi değiştikten sonra, fasulyeleri soğuması için geniş bir tepsiye alın.

Bu sırada patlıcanları çizgili şekilde kesip küp küp doğrayın.

Doğradığınız patlıcanları tuzlu suyun içinde 20 dakika bekletin ve ardından fasulyeler gibi buharda pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra patlıcanları fasulyelerin üzerine ekleyin ve en son olarak küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin. Tüm malzemelerin soğumasını bekleyin.

Sebzeler soğuduktan sonra, kilitli buzdolabı poşetlerine tek seferlik yemeklik miktarlarda koyun ve bir pipet yardımıyla vakumlayın.

Afiyet olsun! Satın aldığınız sebzeleri derin dondurucuya koymadan önce aşağıdaki bazı önemli noktalara dikkat etmek önemlidir:

En taze ve canlı sebzeleri tercih edin ve iyice yıkayın.

Sebzeleri dondurmadan önce, pişirirken soyup doğradığınız gibi aynı işlemleri uygulayın.

Sebzeleri dondurmadan önce kısaca haşlamak veya kavurmak gerekebilir, ancak bu işlem çok kısa sürmeli ve sebzeler hala taze ve çıtır olmalıdır.

Şoklama işlemi, haşlanmış sebzeleri buzlu suya koymak anlamına gelir ve tazeliğini korumalarına yardımcı olur.