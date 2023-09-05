Kışlık biber patlıcan kuruturken sakın bu hataya düşmeyin! Gizli küflenmeye neden oluyor

Kış boyu rahat rahat tüketmek için yazlık sebzelerden patlıcan ve biber kurutması yapılır. Balkonları damları ve çatıları süsleyen patlıcan ve biber kurutması sırasında yapılan bazı hatalar adeta gizli küflenmeye neden olur. Küflenmeler ise gıda zehirlenmesine neden olur. Kış aylarını hastanelerde geçirmek istemiyorsanız bu yüzden kurutmalar sırasında kaçınmanız gereken hataları sizler için derledik.

PATLICAN VE BİBERLERİN KÜFLENMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Yüksek oranda nikotin barındıran patlıcanı kış boyu rahat rahat tüketmek isteyenler yaz aylarında kurutma yapar. Temmuz sonundan Eylül sonuna kadar devam eden kurutma işlemlerinde en çok yapılan hata ise nemdir. Rüzgar ve nem kurutulmuş sebzelerde gizli küflenmeye neden olur.

Bunun yanı sıra biber ve patlıcanlar kurutulmadan önce yıkanır ve içleri oyulur. Ancak bu kurutma sırasında ıslak kalan biber ve patlıcanlar içinde güveler ya da böceklenme oluşabilir. Bunlar kurutuldukça yer ederek o bölgeyi küflendirir. Bunu çoğu kişi fark etmez. Bu yüzden kurutma sırasında tam kurutma yapılmalı.

Sadece kurutma sırasında değil kurutma tamamlandıktan sonra da muhafaza etme işleminde de patlıcan ve biberler küflenir. Küflenmeleri önlemek için nem olmayan hava alan bir yerde tutmak gerekir. Bunun dışında da büyük boy plastik bidonlara doldurup üzerini streçleyip kaldırın. Hava almaması bu noktada püf noktadır.

Çatı katında yaşıyorsanız. Kış aylarında duvarlar rutubet çekiyorsa küflenme riski yine yüksektir. Bu yüzden bu durumun yaşanmaması için kurutulmuş patlıcan ve biberlerinizi temiz bir çuvala koyun. Buzdolabında boş olan bir alana koyun. Çünkü çatı katlarında risk yüksek.