Leke Tutmayan Camsil! Camlarınız, Yağmur Yağsa Bile Leke Tutmayacak!

Camların temizliği hepimiz için oldukça önemlidir. Ev temizliğinin en önemli kısımlarından biri olan cam temizliği herkesin oldukça dikkat ettiği noktalardan biri. Kimse camlarının lekeli ve pis gözükmesini istemez. Peki, bunun için ne yapmalı? İşte cam silmenin en basit ve en kolay formülü! Leke tutmayan camsil…

Kadınların Korkulu Rüyası Cam Temizliği

Ev temizliği yaparken, en zorlanılan ve en yorucu kısım cam temizliğidir. Hem yorucu hem de zor olmasıyla en dert edilen temizlik türlerinden biridir. Ayrıca çok kolay ve kısa sürede leke tutması, işinizi daha da zorlaştırıyor olabilir. Marketlerden aldığınız temizlik malzemelerini ne kadar kullanırsanız kullanın bu lekeleri geçiremiyor olabilir. Aynı şekilde çeşitli cam bezleri de tam olarak istediğiniz temizliği sizlere veremiyor olabilir. Bu işe yaramayan kimyasal maddeler yerine evinizde doğal bir şekilde kolayca hazırlayabileceğiniz temizlik malzemelerini kendiniz yapabilirsiniz.

Hem camlarınızın güzel gözükmesini hem de temizlerken sizi yormamasını istiyorsanız çözüm basit. Size vereceğimiz formül sayesinde ne camlarınız leke tutacak ne de temizliğiniz zorlaşacak. İşte leke tutmayan harika camsil tarifi…

Leke Tutmayan Camsil

Malzemeler;

2 su bardağı kaynar su

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı

1 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı;