Lime ve Limon Arasındaki Fark Ne! Nane Limon Neye İyi Gelir!

Lime ve limon kelimeleri günümüzde çoğu kişinin birbirinin yerine kullandığı kavramlar. Peki lime ve limon arasındaki fark ne! Bir limon harikası nane limon neye iyi gelir ve orijinal cool lime tarifi nasıl yapılır? Sizler için yazdık!

C VİTAMİNİ DEPOSU İKİLİ! LİME VE LİMON ARASINDAKİ FARK NE!

Turunçgiller ailesinden bir meyve olan limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren küçük bir ağaç türü olan citrus limonun meyvesidir. Günümüzde dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştirilmekte olan limonun anavatanı ve ilk olarak yetiştirildiği yer aslında Güney Asya'dır.

Yemeklerde, içeceklerde ve temizlik ürünlerinde kullanılan limon elipsoidal bir şekle sahiptir ve sarı renkli bir kabuğu vardır. Limon, C vitamini, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengindir ve asidik tatta ve sulu yapıdadır. Lime da aynı limon gibi turunçgiller ailesinden, Güney Asya'ya özgü olan ekşimsi tatta sulu bir meyvedir. Ancak lime, limona göre çok daha küçük boyutlarda olmakta ve kabuğu yeşil renktedir. Lime ve limon arasındaki fark ne sorusunu cevaplayacak olursak, aralarındaki en temel fark limonun lime'a göre daha büyük, daha sarı renkli ve daha asidik olmasıdır. İkinci temel fark da lime ve limonun besin değerlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Son olarak da lime özellikle yemeklerde ve içeceklerde kullanıldığında limona göre görece daha tatlı bir aroma vermektedir.

LİME VE LİMON BESİN DEĞERLERİ

Limonun besin değerleri şu şekildedir(100 gram limon için):

Kalori: 29

Karbonhidrat: 9 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 0 gram

Lif: 2 gram

C vitamini: 53 miligram

Lime'ın besin değerleri şu şekildedir(100 gram lime için):

Kalori: 29

Karbonhidrat: 9 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 0 gram

Lif: 2 gram

C vitamini: 31 miligram

NANE LİMON NEYE İYİ GELİR!

Limon kullanımının en faydalı hallerinden biri olan nane limon genellikle mide bulantısının giderilmesinde kullanılır ancak bunun haricinde de pek çok faydaya sahiptir. İşte o faydalar:

Sindirim sistemini rahatlatır.

Boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletir.

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletir.

Kabızlığı giderir.

Nefes darlığını hafifletir.

Cilt sağlığını iyileştirir.

COOL LİME TARİFİ

Cool lime tarifi için gerekli malzemeler:

2 adet limon, çeyrek demet nane, 3.5 yemek kaşığı şeker, 3.5-4 su bardağı su.

Tarifin yapılışı: 2 adet limonun kabuğunu bir kaseye rendeleyin. Rendelerken limonun beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin yoksa içeceğinizde acımsı bir tat oluşabilir. Sonra çeyrek demet naneyi kaseye ekleyin ve üzerine 3.5 yemek kaşığı şekeri ilave edin. Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Üzerine suyu ekleyip 7 dakika boyunca buzdolabında soğutun. Son olarak içeceği süzüp bir bardağa alın dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.