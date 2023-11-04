Mutfak Temizliğinde Altın Tavsiyeler! Temizliğinizi Kolaylaştıracak Püf Noktaları!
Evdeki temizliğinizi kolaylaştıracak muhteşem püf noktaları! Bu püf noktaları çok işinize yarayacak! Daha önce bilmediğinize pişman olacağınız temizlik tüyoları! İşte temizliğinizi kolaylaştıracak püf noktaları…
Matlaşmış ve rengi gitmiş sürahilerinizi yenilemenizin yolu oldukça kolay. Sürahilerinizi eski parlaklığına getirmek istiyorsanız; sürahinizin yarısına kadar yırtılmış gazete kağıdı doldurun. Daha sonra içerisine sürahinin 1/3’ü kadar sıcak su ekleyip çalkalayın. Sürahinizin yeni gibi parladığını göreceksiniz.
Ütünüzün tabanı kötü durumda ve geçiremiyor musunuz? Endişe etmeyin, çözüm oldukça basit. 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sıcak suyu karıştırın. Nemli bir bez ya da sünger yardımıyla bu karışımı soğuk olan ütü tabanınıza uygulayın. Ütünüzün tabanını yumuşak yumuşak silin ve etkiyi görün.
Yanmış tava ya da tencerelerinizi çöpe atmayın. Tava ve tencerelerinizi ilk günkü gibi yenilemeye hazır mısınız? Patatesi ikiye bölün ve tuza batırın. Tuza batırdığınız patatesle tencerelerinizi güzelce ovalayın. Tencere ve tavalarınız ilk günkü gibi parlayacak, muhteşem etkiye hayran kalacaksınız.
Paslanan mutfak malzemelerinizi parlatmanın mükemmel püf noktasına bayılacaksınız. Paslanan malzemelerinizi limon suyunda bekletin ve pasların hızlıca temizlendiğini göreceksiniz. Bu püf noktası hayatınızı kolaylaştıracak.