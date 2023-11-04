Mutfak Temizliğinde Altın Tavsiyeler! Temizliğinizi Kolaylaştıracak Püf Noktaları!

Ütünüzün tabanı kötü durumda ve geçiremiyor musunuz? Endişe etmeyin, çözüm oldukça basit. 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sıcak suyu karıştırın. Nemli bir bez ya da sünger yardımıyla bu karışımı soğuk olan ütü tabanınıza uygulayın. Ütünüzün tabanını yumuşak yumuşak silin ve etkiyi görün.