Oğul otunun faydaları nelerdir? Binbir derde deva olan o bitki!

Oğul otunun faydaları nelerdir sorusunun cevabını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Nane ailesinden gelen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor, kelimenin tam anlamıyla her derde deva oluyor. Oğul otuyla ilgili bilinmeyenleri, faydaları ve daha fazlasını sizler için hazırladık.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLER DİKKAT! OĞUL OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Günümüzde modern tıbbın gelişmesiyle birlikte çoğu zaman hastalıkların tedavisinde akla ilk olarak ilaç kullanımı gelmektedir. Bu konuda insanlar arasında görüş ayrılıkları yaşanmakta ve bazı kişiler her şeyin doğal yöntemlerle halledildiği alternatif tıbbı savunmakta ve modern tıbba tamamen karşı çıkmaktadır. Aslında modern tıbbın ve alternatif tıbbın bir arada olması ve uzman bilgilerine danışılarak birbirlerinin eksik olduğu alanları kapatması en sağlıklı olan yaklaşım olacaktır.

Oğul otu da çoğu kişinin adını ilk defa duyduğu alternatif tıpta kullanılan başlıca şifalı bitkilerdendir. Asya ve Avrupa kökenli olan bu bitki ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Oğul otu çok yıllık otsu bir bitkidir ve limon gibi kokmaktadır. Oğul otunun ilk kullanıldığı zamanlar eski Yunan tarihine kadar uzanmaktadır. Oğul otunun faydaları nelerdir sorusunun cevabını sizler için yazımızda derledik.

OĞUL OTUNUN FAYDALARI

Oğul otunun içerisinde bulunan enzimler yağ yakımını hızlandırmakta ve kilo vermek isteyenlere destek olmaktadır. Ancak oğul otu kullanımıyla birlikte dengeli ve düzenli beslenilmesi kilo vermek için şarttır.

Stres ve kaygının azalmasına yardımcı olur, sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği sebebiyle uyku bozukluğu yaşayan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.

Oğul otu antioksidan özelliktedir. Yani bağışıklık sistemini güçlendirir ve oksidatif stresi azaltır.

Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrıların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Oğul otunun kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi olduğundan, kan damarlarda çok daha sağlıklı ve düzenli şekilde akmış olur bu da kalp ve damar hastalıklarının azalmasını sağlar.

Antiseptik özellikte olduğundan, oğul otu vücuttaki enfeksiyonlara karşı savaşmaktadır.

Bağırsaklardaki hareketliliği artırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

En başta da söylediğimiz gibi modern tıp ve alternatif tıp uzmanların ışığında bir araya getirildiğinde sağlık problemlerinin çözümü iyileşmektedir. Oğul otunun saydığımız pek çok faydası vardır ancak özel bir ilaç kullanan kişilerin veya hamilelerin bu şifalı bitkiyi kullanmadan önce gerekli uzmanlara danışıp tüketmeleri tavsiye edilir.