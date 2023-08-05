Orkide bakımında dikkat edilmesi gerekenler! Çiçeği solduran büyük hata

Orkide bakımı oldukça önemlidir ve bitkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için özenle yapılmalıdır. Doğru ortam sağlanmalı, sulama işlemi doğru şekilde yapılmalı ve uygun gübre kullanılmalıdır. Eğer orkide bakımı konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, uzmanlardan yardım almanızda fayda vardır.

Orkide bakımı, ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen bitkilerden biridir. Hem görsel açıdan şık bir görüntü sağlaması hem de havayı temizlemesi sebebiyle oldukça popülerdir. Ancak, orkide bakımı oldukça özen gerektiren bir süreçtir ve yanlış bakım sonucu bitkinin ölmesine sebep olabilir.

Orkide bakımının önemi, bitkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için oldukça büyüktür. İlk olarak, orkideye uygun bir ortam sağlamak gerekmektedir. Bu bitki, direkt güneş ışığından hoşlanmaz ve sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastır. Bu nedenle, orkideyi doğru bir yere yerleştirmek önemlidir. Ayrıca, bitkinin sulama ihtiyacı da oldukça önemlidir. Orkidenin kökleri havayla temas ettiği için sulama işlemi özenle yapılmalıdır. Sulama sıklığı, bitkinin türüne ve çevre koşullarına göre değişebilir.

Turkiyegaztesi.com.tr adresinde Orkide bakımıyla ilgili herkesin bilmesi gereken bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Orkide bitkisi, gönderilen kişiye “çok özel olduğu” mesajını iletmesiyle bilinir. Ancak orkide bakımı da oldukça özenli bir süreç gerektirir. Eğer siz de evinizde orkide yetiştirmek istiyorsanız, bu yazımızda orkide bakımında püf noktalarını bulabilirsiniz.

UYGUN ŞARTLARI SAĞLAYIN



Öncelikle, orkide bitkisi almadan önce evinizde uygun ortamın ve şartların oluşmasını sağlamalısınız. Eğer kış mevsiminde orkide satın alıyorsanız, eve getirene kadar soğuk havada çok iyi muhafaza etmelisiniz. Naylonun üzerine koruyucu bir kağıt kapatabilirsiniz.

UYGUN ISI ÖNEMLİDİR



Orkide bakımında ısı çok önemlidir. Orkidelerin uzun ömürlerini sürdürebilmeleri için gece-gündüz arasında 6 ila 8 derecelik bir ısı farkına ihtiyaçları vardır. Cinsine göre değişse de gündüz 20 ila 25; gece 16 ila 17 derece en ideal aralıktır.

ORKİDE IŞIK SEVER



Orkide bakımında diğer önemli hususlardan biri ışıktır. Doğrudan ışık almayan; fakat aydınlık ve bol ışıklı mekanları sever orkideler. En ideal nokta sabah ve akşam güneşini alan pencere kenarlarıdır.



ORKİDEYİ SULARKEN SULAMA SUYUNA DİKKAT EDİN



Sulama konusu da yine bitkiniz için epey önemli bir konudur. Musluk suyu klor ve kireç ihtiva ettiğinden bu sert yapıdaki su, orkideniz için uygun değildir. Oda sıcaklığında olan doğal kaynak suyu, hazır su yahut yağmur suyu kullanabilirsiniz. Bitkinin toprağı her zaman hafif nemli olmalıdır.

Orkide bakımında nem oranı da hayati hususlardan biri. Orkide bitkisi için yüksek nem oranı gerekir. Bir püskürtücü aygıt vasıtasıyla yapraklara her sabah ılık su püskürtmeli ama çiçeklerin ıslanmamasına itina edilmelidir.

Beslenme hususu da yine hayati kısımlardan birisi. Bitkinizin sıhhatli ve uzun ömürlü olması, beslenme şekliyle doğrudan ilgilidir. Evde orkide bakımı için özel olarak hazırlanmış sıvı gübre ile, bitkinizi yazın 2; kışın ise 4 haftada bir beslemelisiniz.

ORKİDE SAKSISINA DİKKAT EDİN



Orkide bakımında dahil olan maddelerden birisi de bitkinizin saksısını değiştirme şekli ve sıklığıdır. Eğer bitki sağlıklıysa olabildiğince az saksı değişimi yapılmalıdır.

Son olarak, havalandırma konusu da oldukça önemlidir. Orkidelerin en huzursuz ve sağlıksız oldukları ortam havasız, kuru ve çok sıcak ortamlardır. Bitkinize, kış ayları da dahil havadar ortamlar sunmalısınız.

Evde orkide bakımında dikkat etmeniz gereken püf noktalarını bu şekilde sıralayabiliriz. Eğer bu hususlara dikkat ederseniz, orkideniz uzun süre sizinle olacaktır.