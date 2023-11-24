Perde ve Tülleriniz İlk Günkü Gibi Beyazlayacak! işte Perde ve Tüllerinizi Beyazlatmanın Püf Noktaları
Perde, özellikle salonun tamamlayıcı parçasıdır. Bu yüzden de perde ve tülleri temizliğine önem verilir. Peki perde ve tüllerinizin ilk günkü gibi beyazlamasını ister misiniz? İşte perde ve tüllerinizi bembeyaz yapacak püf noktalar...
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Sigara dumanı, yemek kokusu, güneş ışınları gibi birçok etken perdelerin sararmasına yol açıyor. Perdeye sinen bu kötü etkenler bir süre sonra hiç çıkmamaya başlıyor.
KARBONAT İLE YIKAYIN
Tül perdeler için de karbonat kullanabilirsiniz. Tül perdelerinizi makine içine alın ve üzerine 2 paket karbonat serpiştirin. Sonrasında 30 derece programı ayarlayarak yıkama deterjanını ekleyin.
SODA İLE YIKAYIN
Perdelerinizi yıkamadan bir gece önce suya koyun. Perdenin üstüne geçecek şekilde eklediğiniz suyun içerisine soda ekleyin. Ertesi gün normal şekilde makinenizde yıkayabilirsiniz.
TOZ ŞEKER İLE TEMİZLEYİN
Perdeleri makineye attıktan sonra içerisine 3 adet küp şeker ya da 2 kaşık toz şeker ekleyin.